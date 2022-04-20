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https://arabic.sputniknews.com/20220420/بعض-الأطباق-الشائعة-التي-يجب-استبدالها-للحفاظ-على-الوزن-1061427819.html
بعض الأطباق الشائعة التي يجب استبدالها للحفاظ على الوزن
بعض الأطباق الشائعة التي يجب استبدالها للحفاظ على الوزن
أفادت الاختصاصية زوخرا بافلوفا بضرورة وجود أطباق معينة في النظام الغذائي كي لا يتم زيادة الدهون مع استهلاك بعض المواد الشائعة كالسكريات 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T19:45+0000
2022-04-20T19:45+0000
مجتمع
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وبحسب ما كتبته الخبيرة عبر قناتها "تلغرام": فإن "استهلاك الأرز والبطاطس والمعكرونة يجب أن يكون محدودًا، حيث تحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات البسيطة التي تسهم في زيادة الوزن بشكل سريع". تنصح بافلوفا "باستبدال هذه الأطعمة بالخضروات أو الفطر أو البقوليات غير النشوية".أشارت بافلوفا أيضًا إلى ضرورة تناول جزء كبير من اللحوم أو السمك مع الخبز والسلطة.
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مجتمع

بعض الأطباق الشائعة التي يجب استبدالها للحفاظ على الوزن

19:45 GMT 20.04.2022
© Photo / pixabay/nextvoyageوجبة طعام شهية على مائدة
وجبة طعام شهية على مائدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© Photo / pixabay/nextvoyage
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أفادت الاختصاصية زوخرا بافلوفا بضرورة وجود أطباق معينة في النظام الغذائي كي لا يتم زيادة الدهون مع استهلاك بعض المواد الشائعة كالسكريات
وبحسب ما كتبته الخبيرة عبر قناتها "تلغرام": فإن "استهلاك الأرز والبطاطس والمعكرونة يجب أن يكون محدودًا، حيث تحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات البسيطة التي تسهم في زيادة الوزن بشكل سريع".
تنصح بافلوفا "باستبدال هذه الأطعمة بالخضروات أو الفطر أو البقوليات غير النشوية".
أشارت بافلوفا أيضًا إلى ضرورة تناول جزء كبير من اللحوم أو السمك مع الخبز والسلطة.
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