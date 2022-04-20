https://arabic.sputniknews.com/20220420/بلينكن-يؤكد-لعباس-أهمية-أن-يعمل-الفلسطينيين-والإسرائيليين-معا-لإنهاء-دوامة-العنف-بالمنطقة-1061393772.html

بلينكن يؤكد لعباس أهمية أن يعمل الفلسطينيين والإسرائيليين معا لإنهاء دوامة العنف بالمنطقة

بلينكن يؤكد لعباس أهمية أن يعمل الفلسطينيين والإسرائيليين معا لإنهاء دوامة العنف بالمنطقة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أهمية أن يعمل الفلسطينيين والإسرائيليين معا لإنهاء دوامة العنف في المنطقة، وذلك في... 20.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-20T04:30+0000

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2022-04-20T04:42+0000

أخبار فلسطين اليوم

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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، إن "الوزير بلينكن تواصل هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني، لمناقشة التطورات في المنطقة، وشدد على أهمية أن يعمل الفلسطينيين والإسرائيليين معا لإنهاء دوامة العنف في المنطقة".هذا وأطلع الرئيس الفلسطيني، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، على "الاعتداءات الوحشية" للجيش الإسرائيلي والمستوطنين في القدس.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "الرئيس الفلسطيني وضع المبعوث الأممي في صورة الاعتداءات الوحشية لقوات الجيش الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين التي تقوم بشكل يومي باقتحام المسجد الأقصى في مخالفة صارخة للوضع التاريخي والقانوني الذي يؤكد وجوب تنسيق الزوار الأجانب من غير المسلمين من خلال الأوقاف الإسلامية".وأشار الرئيس إلى أن "هذه الاعتداءات تسببت في جرح واعتقال المئات من الفلسطينيين".وأكد عباس:وخلال الأيام الماضية، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى بالقدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.وأعلنت "جماعات الهيكل" اليهودية اليمينية المتطرفة عن تنظيم اقتحامات جماعية موحدة خلال أسبوع "الفصح العبري" للمسجد الأقصى، حيث تبدأ الاقتحامات الساعة السابعة صباحا من جهة باب المغاربة على فترتين يوميا وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.

https://arabic.sputniknews.com/20220419/إعلام-إسرائيل-تغلق-المسجد-الأقصى-أمام-دخول-اليهود-حتى-نهاية-شهر-رمضان-1061389123.html

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