https://arabic.sputniknews.com/20220420/بلينكن-يؤكد-لعباس-أهمية-أن-يعمل-الفلسطينيين-والإسرائيليين-معا-لإنهاء-دوامة-العنف-بالمنطقة-1061393772.html
بلينكن يؤكد لعباس أهمية أن يعمل الفلسطينيين والإسرائيليين معا لإنهاء دوامة العنف بالمنطقة
بلينكن يؤكد لعباس أهمية أن يعمل الفلسطينيين والإسرائيليين معا لإنهاء دوامة العنف بالمنطقة
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أهمية أن يعمل الفلسطينيين والإسرائيليين معا لإنهاء دوامة العنف في المنطقة، وذلك في... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T04:30+0000
2022-04-20T04:30+0000
2022-04-20T04:42+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، إن "الوزير بلينكن تواصل هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني، لمناقشة التطورات في المنطقة، وشدد على أهمية أن يعمل الفلسطينيين والإسرائيليين معا لإنهاء دوامة العنف في المنطقة".هذا وأطلع الرئيس الفلسطيني، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، على "الاعتداءات الوحشية" للجيش الإسرائيلي والمستوطنين في القدس.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "الرئيس الفلسطيني وضع المبعوث الأممي في صورة الاعتداءات الوحشية لقوات الجيش الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين التي تقوم بشكل يومي باقتحام المسجد الأقصى في مخالفة صارخة للوضع التاريخي والقانوني الذي يؤكد وجوب تنسيق الزوار الأجانب من غير المسلمين من خلال الأوقاف الإسلامية".وأشار الرئيس إلى أن "هذه الاعتداءات تسببت في جرح واعتقال المئات من الفلسطينيين".وأكد عباس:وخلال الأيام الماضية، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى بالقدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.وأعلنت "جماعات الهيكل" اليهودية اليمينية المتطرفة عن تنظيم اقتحامات جماعية موحدة خلال أسبوع "الفصح العبري" للمسجد الأقصى، حيث تبدأ الاقتحامات الساعة السابعة صباحا من جهة باب المغاربة على فترتين يوميا وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/إعلام-إسرائيل-تغلق-المسجد-الأقصى-أمام-دخول-اليهود-حتى-نهاية-شهر-رمضان-1061389123.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
بلينكن يؤكد لعباس أهمية أن يعمل الفلسطينيين والإسرائيليين معا لإنهاء دوامة العنف بالمنطقة
04:30 GMT 20.04.2022 (تم التحديث: 04:42 GMT 20.04.2022) تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أهمية أن يعمل الفلسطينيين والإسرائيليين معا لإنهاء دوامة العنف في المنطقة، وذلك في أعقاب الاشتباكات الأخيرة بالقدس.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، إن "الوزير بلينكن تواصل هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني، لمناقشة التطورات في المنطقة، وشدد على أهمية أن يعمل الفلسطينيين والإسرائيليين معا لإنهاء دوامة العنف في المنطقة".
هذا وأطلع الرئيس الفلسطيني، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، على "الاعتداءات الوحشية" للجيش الإسرائيلي والمستوطنين في القدس.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "الرئيس الفلسطيني وضع المبعوث الأممي في صورة الاعتداءات الوحشية لقوات الجيش الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين التي تقوم بشكل يومي باقتحام المسجد الأقصى في مخالفة صارخة للوضع التاريخي والقانوني الذي يؤكد وجوب تنسيق الزوار الأجانب من غير المسلمين من خلال الأوقاف الإسلامية".
وأشار الرئيس إلى أن "هذه الاعتداءات تسببت في جرح واعتقال المئات من الفلسطينيين".
"أهمية خلق الأفق السياسي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الأعمال أحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة"، محذّرًا من أن "استمرار الاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وأعمال القتل للفلسطينيين وغيرها من الاعتداءات التي ستؤدي إلى تبعات وخيمة لا يمكن احتمالها أو السكوت عنها".
وخلال الأيام الماضية، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات
بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.
وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى بالقدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.
وأعلنت "جماعات الهيكل" اليهودية اليمينية المتطرفة عن تنظيم اقتحامات جماعية موحدة خلال أسبوع "الفصح العبري" للمسجد الأقصى، حيث تبدأ الاقتحامات الساعة السابعة صباحا من جهة باب المغاربة على فترتين يوميا وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.