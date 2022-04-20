https://arabic.sputniknews.com/20220420/بوتين-استبدال-الشركات-الأجنبية-بمؤسسات-محلية-يؤدي-إلى-زيادة-الجودة-1061407665.html

بوتين: استبدال الشركات الأجنبية بمؤسسات محلية يؤدي إلى زيادة الجودة

بوتين: استبدال الشركات الأجنبية بمؤسسات محلية يؤدي إلى زيادة الجودة

أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن استبدال شركات التموين الأجنبية، التي تركت السوق (الروسية)، بمؤسسات محلية سيؤدي إلى زيادة الجودة. 20.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-20T11:45+0000

2022-04-20T11:45+0000

2022-04-20T11:45+0000

روسيا

العالم

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وأشار بوتين في اجتماع لمجلس الإشراف على المنصة الرئاسية إلى أن "روسيا - بلد الفرص"، مضيفا: "أنا متأكد بنسبة 100%، أن استبدال شركات التموين الأجنبية، ومؤسسات تقديم الطعام الأجنبية التي تركت السوق (الروسية)، بمحلية سيؤدي إلى زيادة جودة الخدمة للروس".بالإضافة إلى ذلك، وبحسب الرئيس بوتين، فإن العديد من شركات تقديم الطعام الأجنبية تستخدم المنتجات الروسية: "بنسبة 50%، و60%، والبعض بنحو 90%".واختتم بالقول: "على أي حال، سندعم تطوير هذا النوع من النشاط. هذا هو بالضبط المجال المطلوب كل يوم. الكل يريد أن يأكل يوميا، وليس مرة واحدة في اليوم".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ويذكر أنه خلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، ومن هذه العقوبات قيام بعض الشركات ومحلات تقديم الطعام بتعليق عملها في روسيا.

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