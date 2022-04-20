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https://arabic.sputniknews.com/20220420/بوتين-روسيا-بدأت-العملية-الخاصة-في-دونباس-استجابة-للوضع-المأساوي-للسكان-1061404959.html
بوتين: روسيا بدأت العملية الخاصة في دونباس استجابة للوضع "المأساوي" للسكان
بوتين: روسيا بدأت العملية الخاصة في دونباس استجابة للوضع "المأساوي" للسكان
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لثمان سنوات عانى سكان دونباس من القصف، وكان وضعهم صعبًا للغاية، حيث أن الوضع المأساوي في دونباس دفع روسيا لبدء العملية... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية

بوتين: روسيا بدأت العملية الخاصة في دونباس استجابة للوضع "المأساوي" للسكان

10:42 GMT 20.04.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفتيش مشترك لموقع بناء مجمع إطلاق الصواريخ الفضائية أنغارا في قاعدة فوستوشني الفضائية مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، 12 أبريل 2022.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفتيش مشترك لموقع بناء مجمع إطلاق الصواريخ الفضائية أنغارا في قاعدة فوستوشني الفضائية مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، 12 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لثمان سنوات عانى سكان دونباس من القصف، وكان وضعهم صعبًا للغاية، حيث أن الوضع المأساوي في دونباس دفع روسيا لبدء العملية الخاصة".
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Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 56 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:19 GMT
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