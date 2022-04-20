https://arabic.sputniknews.com/20220420/بوتين-روسيا-بدأت-العملية-الخاصة-في-دونباس-استجابة-للوضع-المأساوي-للسكان-1061404959.html
بوتين: روسيا بدأت العملية الخاصة في دونباس استجابة للوضع "المأساوي" للسكان
بوتين: روسيا بدأت العملية الخاصة في دونباس استجابة للوضع "المأساوي" للسكان
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لثمان سنوات عانى سكان دونباس من القصف، وكان وضعهم صعبًا للغاية، حيث أن الوضع المأساوي في دونباس دفع روسيا لبدء العملية... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T10:42+0000
2022-04-20T10:42+0000
2022-04-20T10:42+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية
بوتين: روسيا بدأت العملية الخاصة في دونباس استجابة للوضع "المأساوي" للسكان
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يتبع
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لثمان سنوات عانى سكان دونباس من القصف، وكان وضعهم صعبًا للغاية، حيث أن الوضع المأساوي في دونباس دفع روسيا لبدء العملية الخاصة".