https://arabic.sputniknews.com/20220420/بيسكوف-يرد-على-اقتراح-إسرائيل-بعقد-لقاء-بين-بوتين-وزيلينسكي-1061404505.html
بيسكوف يرد على اقتراح إسرائيل بعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي
بيسكوف يرد على اقتراح إسرائيل بعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنها ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الجانب الإسرائيلي عن استعداده لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T10:41+0000
2022-04-20T10:41+0000
2022-04-20T10:41+0000
روسيا
إسرائيل
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وأجاب بيسكوف عن سؤال من الصحفيين حول ما إذا كان هذا الاقتراح قد نوقش من قبل بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.وفي وقت سابق، قال السفير الإسرائيلي لدى موسكو ألكسندر بن تسفي إن بلاده تؤكد استعدادها لاستضافة لقاء محتمل بين بوتين وزيلينسكي في القدس.هذا وكان السفير الروسي في تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، قد صرح في وقت سابق عن عدم رضا موسكو بشأن التصريحات الإسرائيلية حول الأزمة في أوكرانيا.ورد فيكتوروف في مقابلة مع قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية على مزاعم كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم وزير الخارجية يائير لابيد، بأن روسيا "ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا".
إسرائيل
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روسيا, إسرائيل
بيسكوف يرد على اقتراح إسرائيل بعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنها ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الجانب الإسرائيلي عن استعداده لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي.
وأجاب بيسكوف عن سؤال من الصحفيين حول ما إذا كان هذا الاقتراح قد نوقش من قبل بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.
وأضاف بيسكوف، أن موسكو أوضحت عدة مرات ما هو العمل التحضيري المطلوب قبل هذا الاجتماع الافتراضي.
وفي وقت سابق، قال السفير الإسرائيلي لدى موسكو ألكسندر بن تسفي إن بلاده تؤكد استعدادها لاستضافة لقاء محتمل بين بوتين وزيلينسكي في القدس.
هذا وكان السفير الروسي في تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، قد صرح في وقت سابق
عن عدم رضا موسكو بشأن التصريحات الإسرائيلية حول الأزمة في أوكرانيا.
ورد فيكتوروف في مقابلة مع قناة "كان
" الإسرائيلية الرسمية على مزاعم كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم وزير الخارجية يائير لابيد، بأن روسيا "ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا".