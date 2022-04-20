https://arabic.sputniknews.com/20220420/بينيت-يقرر-منع-وصول-عضو-الكنيست-إيتمار-بن-غفير-إلى-باب-العامود-في-القدس-1061410922.html

بينيت يقرر منع وصول عضو الكنيست إيتمار بن غفير إلى باب العامود في القدس

بينيت يقرر منع وصول عضو الكنيست إيتمار بن غفير إلى باب العامود في القدس

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، أنه سيتم منع وصول عضو الكنيست إيتمار بن غفير إلى باب العامود بالقدس وذلك منعا لمزيد من الاستفزازات. 20.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-20T12:52+0000

2022-04-20T12:52+0000

2022-04-20T12:52+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وقال بينيت في بيان، إن قراره جاء بناء على توصية وزير الأمن الداخلي ورئيس الشاباك والمفوض العام للشرطة.وأضاف: "لن أسمح لاستفزاز سياسي من قبل بن غفير بتعريض جنود جيش الدفاع وأفراد الشرطة الإسرائيلية لخطر وجعل مهمتهم الصعبة أصعب".وتابع: "سيواصل أفراد شرطتنا وجنودنا التركيز على حماية المواطنين الإسرائيليين في أورشليم (القدس) وفي باقي أنحاء البلاد". كما أكد أن "مسيرة الأعلام السنوية ستقام في موعدها الدائم وهو يوم أورشليم"، حسب تعبيره.وعززت الشرطة الإسرائيلية وقوات حرس الحدود تواجدها على مداخل الحرم والبلدة القديمة، حيث أمنت عبور أعداد كبيرة من المستوطنين الذين وصلوا الى ساحة حائط البراق، الذي يسمى عند اليهود حائط المبكى، وذلك للمشاركة في صلاة "بركة الكهنة".وسنويا يتم الحشد في ساحة حائط البراق في موسمي عيد "الفصح" اليهودي وعيد "العرش"، وتختار إسرائيل يوما واحدا من كلا العيدين لاستعراض تلمودي يطلق عليه اسم "بركة الكهنة"، حيث يشارك فيه عشرات الآلاف، تتقدمهم قيادات دينية يهودية.وكان 853 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، يوم أمس، وذلك بعد دعوات مما تسمى "منظمات الهيكل" لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد "الفصح العبري"، الذي بدأ صباح الجمعة الماضي ويستمر حتى يوم غد الخميس.كما أعلنت جماعات يمينية متطرفة عن تنظيم "مسيرة الأعلام"، حول أسوار البلدة القديمة وداخل القدس القديمة، إلا أن الشرطة الإسرائيلية أبلغتها نيتها عن عدم تأمين مسار المسير، في محاولة لمنعهم من تنفيذها لتخفيف الاحتكاك مع الفلسطينيين الذين يتوافدون بالآلاف للبلدة القديمة والمسجد الأقصى هذه الأيام من شهر رمضان.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصار في الشرطة الإسرائيلية، أن "الجهات المنظمة للمسيرة وافقت على تعديل مسار المسيرة بعدم الدخول للبلدة القديمة، لكنها تراجعت لاحقا".إلى ذلك، قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مساء الثلاثاء، إغلاق ساحات الأقصى أمام المستوطنين، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل حتى نهاية شهر رمضان.ويشهد المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان، حالة توتر شديدة، نتيجة الاقتحامات اليومية من قبل المستوطنين، وقمع القوات الإسرائيلية للمصلين والمعتكفين.

https://arabic.sputniknews.com/20220420/فلسطين-اقتحامات-المستوطنين-في-المسجد-الأقصى-تتواصل-لليوم-الرابع-على-التوالي-1061399502.html

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