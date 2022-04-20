https://arabic.sputniknews.com/20220420/بينيت-يهاجم-نتنياهو-بعد-اتهامه-بالتخاذل-أمام-حركة-حماس-1061418626.html

بينيت يهاجم نتنياهو بعد اتهامه بالتخاذل أمام حركة حماس

بينيت يهاجم نتنياهو بعد اتهامه بالتخاذل أمام حركة حماس

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، سلفه بنيامين نتنياهو، بعد اتهامه له بالتخاذل أمام حركة حماس، على خلفية قرار إغلاق المسجد الأقصى أمام اليهود حتى... 20.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-20T15:05+0000

2022-04-20T15:05+0000

2022-04-20T15:05+0000

إسرائيل

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن بينيت أن "العدو" الأكثر أهمية والرئيسي في الفترة الحالية هو حركة "حماس"، وذلك تعليقا على مهاجمة قرار بينيت بإغلاق المسجد الأقصى أمام اليهود حتى نهاية شهر رمضان الجاري.وأكد بينيت أن فترة أو ولاية نتنياهو خلال العقد الأخير كانت الحكومة الإسرائيلية تتخذ القرار نفسه، أي إغلاق المسجد الأقصى أمام اليهود خلال العشر الأيام الأخيرة من شهر رمضان.وأكد حزب "يمينا" الإسرائيلي بزعامة نفتالي بينيت أن قرار إغلاق المسجد الأقصى جاء لاعتبارات أمنية وبتوصية من الأجهزة الأمنية أيضا.وقال بينيت للإذاعة العبرية أن "نتنياهو سمح بنقل حقائب دولارات لحماس، ونحن أوقفنا هذه الخطوة، وفي ولاية نتنياهو الأخيرة رأينا البالونات الحارقة ولكننا نجحنا في نسفها قبل مجيئها إلى الداخل الإسرائيلي".ولم يكتف بينيت بذلك مهاجما نتنياهو، وإنما أكد أن "رئيس الوزراء السابق قد خضع لحماس وقاد سياسة فاشلة أمام أكثر من 13 ألف صاروخ على سكان الجنوب".ومساء أمس الثلاثاء، قرر نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إغلاق المسجد الأقصى أمام "صعود" اليهود أو استباحة اليهود لباحات المسجد، بداية من يوم الجمعة المقبل، وحتى نهاية شهر رمضان.ونقلت القناة السابعة العبرية على موقعها الإلكتروني عن مسؤولين إسرائيليين، أن قرار إغلاق المسجد الأقصى أمام اليهود جاء بعد مشاورات أجراها نفتالي بينيت على خلفية نشوب التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين في محيط المسجد الأقصى.

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