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https://arabic.sputniknews.com/20220420/تحرير-مسجد-من-النازيين-الجدد-في-ماريوبول-1061398804.html
تحرير مسجد من النازيين الجدد في ماريوبول
تحرير مسجد من النازيين الجدد في ماريوبول
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد الماضي، عن تحرير الرهائن الموجودين داخل مسجد مدينة ماريوبول من خلال عملية خاصة أدت إلى مقتل عشرات المرتزقة الأجانب، وتدمير... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T08:28+0000
2022-04-20T08:28+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف: "بناء على طلب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تم تنفيذ عملية خاصة في مقاطعة بريمورسكي لتحرير الرهائن المحتجزين من قبل النازيين في المسجد". وأضاف: "لقد تم الإفراج عن الرهائن، وهم مواطنون من إحدى بلدان رابطة الدول المستقلة، وتم نقلهم إلى مكان آمن".وأشار كوناشينكوف إلى أنه نتيجة للعملية الخاصة تم إطلاق سراح رهائن المسجد وقتل 29 مسلحا، بمن فيهم مرتزقة أجانب.
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фото, صور, وسائط متعددة, أخبار أوكرانيا

تحرير مسجد من النازيين الجدد في ماريوبول

08:28 GMT 20.04.2022
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد الماضي، عن تحرير الرهائن الموجودين داخل مسجد مدينة ماريوبول من خلال عملية خاصة أدت إلى مقتل عشرات المرتزقة الأجانب، وتدمير معمل ذخيرة في ضواحي كييف باستخدام أسلحة عالية الدقة.
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مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) في حي بريمورسكي في ماريوبول.

مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) في حي بريمورسكي في ماريوبول. - سبوتنيك عربي
1/12
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مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) في حي بريمورسكي في ماريوبول.

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مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.

مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول. - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Sergey Averin
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مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.

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امرأة على أراضي مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) - المدمر جزئيًا- في منطقة بريمورسكي في ماريوبول، أوكرانيا 19 أبريل 2022

امرأة على أراضي مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) - المدمر جزئيًا- في منطقة بريمورسكي في ماريوبول، أوكرانيا 19 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Sergey Averin
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امرأة على أراضي مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) - المدمر جزئيًا- في منطقة بريمورسكي في ماريوبول، أوكرانيا 19 أبريل 2022

© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصور

نقش على أحد جدران مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئياً في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.

نقش على أحد جدران مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئياً في منطقة بريمورسكي في ماريوبول. - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Sergey Averin
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نقش على أحد جدران مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئياً في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.

© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصور

مشاهد من داخل مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.

مشاهد من داخل مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول. - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Sergey Averin
/
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مشاهد من داخل مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.

© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصور

منظر من الخارج لمسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان)، المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.

منظر من الخارج لمسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان)، المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول. - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Sergey Averin
/
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منظر من الخارج لمسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان)، المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.

© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصور

الكتب الدينية في أحد مباني مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.

الكتب الدينية في أحد مباني مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول. - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Sergey Averin
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الكتب الدينية في أحد مباني مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.

© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصور

مصدر في أراضي مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.

مصدر في أراضي مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول. - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Sergey Averin
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مصدر في أراضي مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.

© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصور

الجزء الداخلي من مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.

الجزء الداخلي من مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول. - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Sergey Averin
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الجزء الداخلي من مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.

© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصور

نبع الماء في أراضي مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.

نبع الماء في أراضي مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول. - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Sergey Averin
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نبع الماء في أراضي مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.

© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصور

مصحف على خزانة في مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.

مصحف على خزانة في مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول. - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Sergey Averin
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مصحف على خزانة في مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.

© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصور

امرأة على أراضي مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.

امرأة على أراضي مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول. - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Sergey Averin
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امرأة على أراضي مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف: "بناء على طلب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تم تنفيذ عملية خاصة في مقاطعة بريمورسكي لتحرير الرهائن المحتجزين من قبل النازيين في المسجد". وأضاف: "لقد تم الإفراج عن الرهائن، وهم مواطنون من إحدى بلدان رابطة الدول المستقلة، وتم نقلهم إلى مكان آمن".
وأشار كوناشينكوف إلى أنه نتيجة للعملية الخاصة تم إطلاق سراح رهائن المسجد وقتل 29 مسلحا، بمن فيهم مرتزقة أجانب.
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Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 56 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:32 GMT
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