تحرير مسجد من النازيين الجدد في ماريوبول
مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) في حي بريمورسكي في ماريوبول.
مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) في حي بريمورسكي في ماريوبول.
مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.
مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.
امرأة على أراضي مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) - المدمر جزئيًا- في منطقة بريمورسكي في ماريوبول، أوكرانيا 19 أبريل 2022
امرأة على أراضي مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) - المدمر جزئيًا- في منطقة بريمورسكي في ماريوبول، أوكرانيا 19 أبريل 2022
نقش على أحد جدران مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئياً في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.
نقش على أحد جدران مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئياً في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.
مشاهد من داخل مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.
مشاهد من داخل مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.
منظر من الخارج لمسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان)، المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.
منظر من الخارج لمسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان)، المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.
الكتب الدينية في أحد مباني مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.
الكتب الدينية في أحد مباني مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.
مصدر في أراضي مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.
مصدر في أراضي مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.
الجزء الداخلي من مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.
الجزء الداخلي من مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.
نبع الماء في أراضي مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.
نبع الماء في أراضي مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.
مصحف على خزانة في مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.
مصحف على خزانة في مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.
امرأة على أراضي مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.
امرأة على أراضي مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (هيوريم سلطان) المدمر جزئيًا في منطقة بريمورسكي في ماريوبول.