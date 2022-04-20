https://arabic.sputniknews.com/20220420/تحرير-مسجد-من-النازيين-الجدد-في-ماريوبول-1061398804.html

تحرير مسجد من النازيين الجدد في ماريوبول

تحرير مسجد من النازيين الجدد في ماريوبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد الماضي، عن تحرير الرهائن الموجودين داخل مسجد مدينة ماريوبول من خلال عملية خاصة أدت إلى مقتل عشرات المرتزقة الأجانب، وتدمير... 20.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-20T08:28+0000

2022-04-20T08:28+0000

2022-04-20T08:28+0000

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف: "بناء على طلب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تم تنفيذ عملية خاصة في مقاطعة بريمورسكي لتحرير الرهائن المحتجزين من قبل النازيين في المسجد". وأضاف: "لقد تم الإفراج عن الرهائن، وهم مواطنون من إحدى بلدان رابطة الدول المستقلة، وتم نقلهم إلى مكان آمن".وأشار كوناشينكوف إلى أنه نتيجة للعملية الخاصة تم إطلاق سراح رهائن المسجد وقتل 29 مسلحا، بمن فيهم مرتزقة أجانب.

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