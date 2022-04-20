https://arabic.sputniknews.com/20220420/تركيا-تعلن-عن-تحييد-30-مسلحا-من-حزب-العمال-الكردستاني-بالعملية-العسكرية-شمالي-العراق-1061402340.html
تركيا تعلن عن تحييد 30 مسلحا من حزب العمال الكردستاني بالعملية العسكرية شمالي العراق
تركيا تعلن عن تحييد 30 مسلحا من حزب العمال الكردستاني بالعملية العسكرية شمالي العراق
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن القوات التركية حيدت 30 مسلحا من "حزب العمال الكردستاني" في العملية العسكرية التي تجريها شمالي العراق منذ يومين. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T09:44+0000
2022-04-20T09:44+0000
2022-04-20T09:51+0000
أخبار تركيا اليوم
العراق
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أنطاكيا - سبوتنيك. وأدلى أكار بهذا التصريح، في البرلمان قبل اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية"، حيث قال، "تم تحييد 30 مسلحا من حزب العمال الكردستاني بعملية المخلب القفل شمالي العراق".هذا وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق عن مقتل أحد ضباطها شمالي العراق، ليرتفع عدد القتلى الأتراك خلال عملية "المخلب القفل" إلى عسكريين اثنين، و4 إصابات.وكانت تركيا قد أطلقت، فجر الاثنين، عملية "المخلب القفل" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".
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أخبار تركيا اليوم, العراق
تركيا تعلن عن تحييد 30 مسلحا من حزب العمال الكردستاني بالعملية العسكرية شمالي العراق
09:44 GMT 20.04.2022 (تم التحديث: 09:51 GMT 20.04.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن القوات التركية حيدت 30 مسلحا من "حزب العمال الكردستاني" في العملية العسكرية التي تجريها شمالي العراق منذ يومين.
أنطاكيا - سبوتنيك. وأدلى أكار بهذا التصريح، في البرلمان قبل اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية"، حيث قال، "تم تحييد 30 مسلحا من حزب العمال الكردستاني بعملية المخلب القفل شمالي العراق".
وأكد الوزير، أن "العملية مستمرة بنجاح كما هو مخطط لها"، كما أفاد بأنها "ستتواصل" أيضا.
هذا وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق عن مقتل أحد ضباطها
شمالي العراق، ليرتفع عدد القتلى الأتراك خلال عملية "المخلب القفل" إلى عسكريين اثنين، و4 إصابات.
وكانت تركيا قد أطلقت، فجر الاثنين، عملية "المخلب القفل" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.
وعقب انطلاق العملية العسكرية
، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".