عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220420/تركيا-تعلن-عن-تحييد-30-مسلحا-من-حزب-العمال-الكردستاني-بالعملية-العسكرية-شمالي-العراق-1061402340.html
تركيا تعلن عن تحييد 30 مسلحا من حزب العمال الكردستاني بالعملية العسكرية شمالي العراق
تركيا تعلن عن تحييد 30 مسلحا من حزب العمال الكردستاني بالعملية العسكرية شمالي العراق
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن القوات التركية حيدت 30 مسلحا من "حزب العمال الكردستاني" في العملية العسكرية التي تجريها شمالي العراق منذ يومين. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T09:44+0000
2022-04-20T09:51+0000
أخبار تركيا اليوم
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1049987785_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8525d260a8c0213e9b2c2760cd5be65d.jpg
أنطاكيا - سبوتنيك. وأدلى أكار بهذا التصريح، في البرلمان قبل اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية"، حيث قال، "تم تحييد 30 مسلحا من حزب العمال الكردستاني بعملية المخلب القفل شمالي العراق".هذا وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق عن مقتل أحد ضباطها شمالي العراق، ليرتفع عدد القتلى الأتراك خلال عملية "المخلب القفل" إلى عسكريين اثنين، و4 إصابات.وكانت تركيا قد أطلقت، فجر الاثنين، عملية "المخلب القفل" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1049987785_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_53d69298aaeaeae0a26d030b7b6edca1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, العراق

تركيا تعلن عن تحييد 30 مسلحا من حزب العمال الكردستاني بالعملية العسكرية شمالي العراق

09:44 GMT 20.04.2022 (تم التحديث: 09:51 GMT 20.04.2022)
© REUTERS / Murad Sezer انتشار قوات الجيش التركي لتأمين الحدود مع إيران، لمنع وصول موجة من اللاجئين من أفغانستان، 21 أغسطس 2021
انتشار قوات الجيش التركي لتأمين الحدود مع إيران، لمنع وصول موجة من اللاجئين من أفغانستان، 21 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© REUTERS / Murad Sezer
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن القوات التركية حيدت 30 مسلحا من "حزب العمال الكردستاني" في العملية العسكرية التي تجريها شمالي العراق منذ يومين.
أنطاكيا - سبوتنيك. وأدلى أكار بهذا التصريح، في البرلمان قبل اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية"، حيث قال، "تم تحييد 30 مسلحا من حزب العمال الكردستاني بعملية المخلب القفل شمالي العراق".
وأكد الوزير، أن "العملية مستمرة بنجاح كما هو مخطط لها"، كما أفاد بأنها "ستتواصل" أيضا.
هذا وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق عن مقتل أحد ضباطها شمالي العراق، ليرتفع عدد القتلى الأتراك خلال عملية "المخلب القفل" إلى عسكريين اثنين، و4 إصابات.
وكانت تركيا قد أطلقت، فجر الاثنين، عملية "المخلب القفل" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.
وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 56 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала