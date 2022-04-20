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تونس… خلافات بين النادي الأفريقي ونادي هلال الشابة
تونس… خلافات بين النادي الأفريقي ونادي هلال الشابة
علقت إدارة النادي الأفريقي على ما يثار حول رئيس النادي من قبل نادي هلال الشابة في تونس وتقدمت ببلاغ بهذه الشأن. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T13:28+0000
2022-04-20T13:28+0000
رياضة
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ذكرت ذلك قناة "نسمة" التونسية، اليوم الأربعاء في خبر أشارت فيه إلى أن إدارة النادي الأفريقي تقول إنها كانت تلتزم الصمت في الفترة الماضية للحفاظ على ما وصفته بـ "الثوابت الأخلاقية" للرياضة.ووصفت إدارة النادي الأفريقي ما تتعرض له بـ "وابل الخرافات المغرضة التي تسعى إلى تغيير الحقائق".وأكد النادي الأفريقي أنه يركز على ما يمكن تحقيقه من نتائج في الميدان وليس بالبحث عن نوافذ موصدة، على حد وصفه.وشددت إدارة النادي على أهمية أن يقف الجميع على مسافة واحدة من جميع الأندية الرياضية، مؤكدة مواصلة العمل في الميدان.ولفت النادي الأفريقي إلى أنه لن يخوض في أي موضوع إلا أمام الهياكل التحكيمية والقضائية في الداخل والخارج.
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رياضة, أخبار تونس اليوم

تونس… خلافات بين النادي الأفريقي ونادي هلال الشابة

13:28 GMT 20.04.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARملعب كرة قدم
ملعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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علقت إدارة النادي الأفريقي على ما يثار حول رئيس النادي من قبل نادي هلال الشابة في تونس وتقدمت ببلاغ بهذه الشأن.
ذكرت ذلك قناة "نسمة" التونسية، اليوم الأربعاء في خبر أشارت فيه إلى أن إدارة النادي الأفريقي تقول إنها كانت تلتزم الصمت في الفترة الماضية للحفاظ على ما وصفته بـ "الثوابت الأخلاقية" للرياضة.
ووصفت إدارة النادي الأفريقي ما تتعرض له بـ "وابل الخرافات المغرضة التي تسعى إلى تغيير الحقائق".
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وأكد النادي الأفريقي أنه يركز على ما يمكن تحقيقه من نتائج في الميدان وليس بالبحث عن نوافذ موصدة، على حد وصفه.
وشددت إدارة النادي على أهمية أن يقف الجميع على مسافة واحدة من جميع الأندية الرياضية، مؤكدة مواصلة العمل في الميدان.
ولفت النادي الأفريقي إلى أنه لن يخوض في أي موضوع إلا أمام الهياكل التحكيمية والقضائية في الداخل والخارج.
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