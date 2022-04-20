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https://arabic.sputniknews.com/20220420/جزر-سليمان-تؤكد-أنها-وقعت-اتفاقا-أمنيا-مع-الصين-بكامل-إدراكها-1061411955.html
جزر سليمان تؤكد أنها وقعت اتفاقا أمنيا مع الصين "بكامل إدراكها"
جزر سليمان تؤكد أنها وقعت اتفاقا أمنيا مع الصين "بكامل إدراكها"
أكد رئيس حكومة جزر سليمان، ماناسيه سوغافاري، اليوم الأربعاء، أن حكومته وقعت مع الصين اتفاقا أمنيا "بكامل إدراكها". 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T13:09+0000
2022-04-20T13:09+0000
الصين
جزر سليمان
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وقال سوغافاري، في تصريحات أمام البرلمان: "اسمحوا لي أن أؤكد لشعب جزر سليمان أننا توصلنا إلى اتفاق مع الصين ببصيرة، وقد استهدينا بمصالحنا الوطنية"، مطالبا الدول الأخرى "باحترام المصالح السيادية لجزر سليمان"، وذلك حسب وكالة فرانس 24.وأضاف أن "توقيع الاتفاق الذي أعلن قبل أيام قليلة لهو لشرف وامتياز لبلاده"، رافضًا في الوقت ذات إعلان موعد نشر النسخة الموقعة من الاتفاق.وتابع سوغافاري أن "الاتفاق مع الصين يكمل المعاهدة الحالية بين بلاده وأستراليا"، مشيرا إلى أن "الوضع الراهن فشل في تغطية الفجوات الأمنية الخطيرة في الدولة الواقعة في المحيط الهادئ".وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت، أمس الثلاثاء، أن بكين وقعت مع جزر سليمان اتفاقية تعاون أمني مشترك.ونقلت شبكة "سي. جي. تي. إن" الرسمية، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الثلاثاء، أن "مسؤولين من الصين وجزر سليمان وقعوا اتفاقية إطارية للتعاون الأمني الثنائي".ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية قول وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بأن "إطار التعاون الأمني الذي وقعته الصين وجزر سليمان لا يستهدف أي طرف ثالث ولا يتعارض مع آليات التعاون الأمني الثنائية أو المتعددة الأطراف الحالية لجزر سليمان".
https://arabic.sputniknews.com/20220419/لماذا-تخشى-أمريكا-التعاون-الأمني-بين-الصين-وجزر-سليمان-1061388047.html
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الصين, جزر سليمان

جزر سليمان تؤكد أنها وقعت اتفاقا أمنيا مع الصين "بكامل إدراكها"

13:09 GMT 20.04.2022
© REUTERS / JONE TUIIPELEHAKIمباني مدمرة بعد أيام من الاضطرابات في هونيارا، جزر سليمان، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباني مدمرة بعد أيام من الاضطرابات في هونيارا، جزر سليمان، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© REUTERS / JONE TUIIPELEHAKI
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أكد رئيس حكومة جزر سليمان، ماناسيه سوغافاري، اليوم الأربعاء، أن حكومته وقعت مع الصين اتفاقا أمنيا "بكامل إدراكها".
وقال سوغافاري، في تصريحات أمام البرلمان: "اسمحوا لي أن أؤكد لشعب جزر سليمان أننا توصلنا إلى اتفاق مع الصين ببصيرة، وقد استهدينا بمصالحنا الوطنية"، مطالبا الدول الأخرى "باحترام المصالح السيادية لجزر سليمان"، وذلك حسب وكالة فرانس 24.
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أمس, 19:18 GMT
وأضاف أن "توقيع الاتفاق الذي أعلن قبل أيام قليلة لهو لشرف وامتياز لبلاده"، رافضًا في الوقت ذات إعلان موعد نشر النسخة الموقعة من الاتفاق.
وتابع سوغافاري أن "الاتفاق مع الصين يكمل المعاهدة الحالية بين بلاده وأستراليا"، مشيرا إلى أن "الوضع الراهن فشل في تغطية الفجوات الأمنية الخطيرة في الدولة الواقعة في المحيط الهادئ".
وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت، أمس الثلاثاء، أن بكين وقعت مع جزر سليمان اتفاقية تعاون أمني مشترك.
ونقلت شبكة "سي. جي. تي. إن" الرسمية، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الثلاثاء، أن "مسؤولين من الصين وجزر سليمان وقعوا اتفاقية إطارية للتعاون الأمني الثنائي".
ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية قول وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بأن "إطار التعاون الأمني الذي وقعته الصين وجزر سليمان لا يستهدف أي طرف ثالث ولا يتعارض مع آليات التعاون الأمني الثنائية أو المتعددة الأطراف الحالية لجزر سليمان".
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