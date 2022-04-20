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https://arabic.sputniknews.com/20220420/جنرال-هندي-ما-الذي-يميز-السلاح-الروسي-عن-نظيره-الغربي-1061394277.html
جنرال هندي.. ما الذي يميز السلاح الروسي عن نظيره الغربي
جنرال هندي.. ما الذي يميز السلاح الروسي عن نظيره الغربي
تحدث جنرال هندي لـ"سبوتنيك" حول مميزات السلاح الروسي التي تجعله يتفوق على السلاح الغربي. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T04:54+0000
2022-04-20T05:21+0000
سلاح روسيا
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وأوضح الجنرال المتقاعد بي. كا. سيهغال أن السلاح الروسي يتفوق على نظيره الغربي من ناحية الأمان والثمن وبساطة التشغيل.وأكد أن "قواتنا اعتادت استخدام الأسلحة الروسية"، مشيرا إلى أن السلاح الروسي أكثر أمانا من نظيره الغربي وأرخص سعرا، وأن السلاح الغربي معقد جدا.ونوه إلى أن الهند تستخدم السلاح الروسي بنجاح خلال العقود الستة الماضية.وخصصت الهند حوالي نصف ميزانيتها العسكرية لشراء الأسلحة الروسية في الفترة 2017 – 2021 وفق تقرير معهد استوكهولم لأبحاث السلام.واشترت الهند أخيرا منظومات "إس-400" للدفاع الجوي. وتعاقدت الهند على شراء منظومات "إس-400" من روسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2018 لتصبح ثالث دولة أجنبية تقتني وسائط الدفاع الجوي هذه بعد الصين وتركيا.وتهتم الهند في الوقت نفسه بالأسلحة الفرنسية والأمريكية والإسرائيلية. فمثلا، حصلت الهند أخيرا على 32 مقاتلة "رافال" و15 طائرة "ميراج" و3 غواصات من فرنسا.وفي موازاة ذلك تتطلع الهند إلى تنظيم إنتاج الأسلحة اللازمة محليًا.
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سلاح روسيا

جنرال هندي.. ما الذي يميز السلاح الروسي عن نظيره الغربي

04:54 GMT 20.04.2022 (تم التحديث: 05:21 GMT 20.04.2022)
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قواذف صواريخ إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
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تحدث جنرال هندي لـ"سبوتنيك" حول مميزات السلاح الروسي التي تجعله يتفوق على السلاح الغربي.
وأوضح الجنرال المتقاعد بي. كا. سيهغال أن السلاح الروسي يتفوق على نظيره الغربي من ناحية الأمان والثمن وبساطة التشغيل.
وأكد أن "قواتنا اعتادت استخدام الأسلحة الروسية"، مشيرا إلى أن السلاح الروسي أكثر أمانا من نظيره الغربي وأرخص سعرا، وأن السلاح الغربي معقد جدا.
ونوه إلى أن الهند تستخدم السلاح الروسي بنجاح خلال العقود الستة الماضية.
وخصصت الهند حوالي نصف ميزانيتها العسكرية لشراء الأسلحة الروسية في الفترة 2017 – 2021 وفق تقرير معهد استوكهولم لأبحاث السلام.
واشترت الهند أخيرا منظومات "إس-400" للدفاع الجوي. وتعاقدت الهند على شراء منظومات "إس-400" من روسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2018 لتصبح ثالث دولة أجنبية تقتني وسائط الدفاع الجوي هذه بعد الصين وتركيا.
وتهتم الهند في الوقت نفسه بالأسلحة الفرنسية والأمريكية والإسرائيلية. فمثلا، حصلت الهند أخيرا على 32 مقاتلة "رافال" و15 طائرة "ميراج" و3 غواصات من فرنسا.
وفي موازاة ذلك تتطلع الهند إلى تنظيم إنتاج الأسلحة اللازمة محليًا.
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