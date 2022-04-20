https://arabic.sputniknews.com/20220420/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يقضي-على-خلية-إرهابية-في-منطقة-الأورال-1061396409.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يقضي على خلية إرهابية في منطقة الأورال
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يقضي على خلية إرهابية في منطقة الأورال
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القضاء على خلية إرهابية تابعة لـ"حزب التحرير" (المحظورة في روسيا) في الأورال، والتي جندت مسلمين محليين ومهاجرين للقتال. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T07:14+0000
2022-04-20T07:14+0000
2022-04-20T07:14+0000
روسيا
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
تفكيك خلية
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وقال جهاز الأمن في بيان، اليوم الأربعاء: "يتواصل العمل المنهجي لقمع أنشطة هياكل التنظيم الإرهابي الدولي حزب التحرير الإسلامي... ونتيجة للأعمال المنسقة، تمكن عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من تحييد خلية تآمرية في منطقة سفيردلوفسك، تتألف من خمسة مواطنين من بلدان منطقة آسيا الوسطى".وأضاف البيان أنه بتوجيه من المبعوثين الأجانب، روج هؤلاء الأشخاص لإيديولوجية حزب التحرير وجندوا مسلمين محليين وعمال مهاجرين.كما أفاد البيان بأن عناصر الأمن عثرت في مكان تواجد عناصر الخلية على "مواد دعائية ممنوعة لحزب التحرير ووسائل اتصال ووسائل إعلام إلكترونية يستخدمونها في تنفيذ أعمال إرهابية".
https://arabic.sputniknews.com/20220418/روسيا-إحباط-هجوم-إرهابي-في-تشيركيسك-واعتقال-3-من-أنصار-داعش-1061316102.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية, تفكيك خلية
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يقضي على خلية إرهابية في منطقة الأورال
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القضاء على خلية إرهابية تابعة لـ"حزب التحرير" (المحظورة في روسيا) في الأورال، والتي جندت مسلمين محليين ومهاجرين للقتال.
وقال جهاز الأمن في بيان، اليوم الأربعاء: "يتواصل العمل المنهجي لقمع أنشطة هياكل التنظيم الإرهابي الدولي حزب التحرير الإسلامي... ونتيجة للأعمال المنسقة، تمكن عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من تحييد خلية تآمرية في منطقة سفيردلوفسك، تتألف من خمسة مواطنين من بلدان منطقة آسيا الوسطى".
وأضاف البيان أنه بتوجيه من المبعوثين الأجانب، روج هؤلاء الأشخاص لإيديولوجية حزب التحرير وجندوا مسلمين محليين وعمال مهاجرين.
كما أفاد البيان بأن عناصر الأمن عثرت في مكان تواجد عناصر الخلية على "مواد دعائية ممنوعة لحزب التحرير ووسائل اتصال ووسائل إعلام إلكترونية يستخدمونها في تنفيذ أعمال إرهابية".