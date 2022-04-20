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https://arabic.sputniknews.com/20220420/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يقضي-على-خلية-إرهابية-في-منطقة-الأورال-1061396409.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يقضي على خلية إرهابية في منطقة الأورال
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يقضي على خلية إرهابية في منطقة الأورال
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القضاء على خلية إرهابية تابعة لـ"حزب التحرير" (المحظورة في روسيا) في الأورال، والتي جندت مسلمين محليين ومهاجرين للقتال. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T07:14+0000
2022-04-20T07:14+0000
روسيا
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
تفكيك خلية
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وقال جهاز الأمن في بيان، اليوم الأربعاء: "يتواصل العمل المنهجي لقمع أنشطة هياكل التنظيم الإرهابي الدولي حزب التحرير الإسلامي... ونتيجة للأعمال المنسقة، تمكن عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من تحييد خلية تآمرية في منطقة سفيردلوفسك، تتألف من خمسة مواطنين من بلدان منطقة آسيا الوسطى".وأضاف البيان أنه بتوجيه من المبعوثين الأجانب، روج هؤلاء الأشخاص لإيديولوجية حزب التحرير وجندوا مسلمين محليين وعمال مهاجرين.كما أفاد البيان بأن عناصر الأمن عثرت في مكان تواجد عناصر الخلية على "مواد دعائية ممنوعة لحزب التحرير ووسائل اتصال ووسائل إعلام إلكترونية يستخدمونها في تنفيذ أعمال إرهابية".
https://arabic.sputniknews.com/20220418/روسيا-إحباط-هجوم-إرهابي-في-تشيركيسك-واعتقال-3-من-أنصار-داعش-1061316102.html
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روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية, تفكيك خلية

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يقضي على خلية إرهابية في منطقة الأورال

07:14 GMT 20.04.2022
© Sputnik . Russian Federal Security Service / الذهاب إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© Sputnik . Russian Federal Security Service
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القضاء على خلية إرهابية تابعة لـ"حزب التحرير" (المحظورة في روسيا) في الأورال، والتي جندت مسلمين محليين ومهاجرين للقتال.
وقال جهاز الأمن في بيان، اليوم الأربعاء: "يتواصل العمل المنهجي لقمع أنشطة هياكل التنظيم الإرهابي الدولي حزب التحرير الإسلامي... ونتيجة للأعمال المنسقة، تمكن عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من تحييد خلية تآمرية في منطقة سفيردلوفسك، تتألف من خمسة مواطنين من بلدان منطقة آسيا الوسطى".
وأضاف البيان أنه بتوجيه من المبعوثين الأجانب، روج هؤلاء الأشخاص لإيديولوجية حزب التحرير وجندوا مسلمين محليين وعمال مهاجرين.
الأمن الفدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
روسيا... إحباط هجوم إرهابي في تشيركيسك واعتقال 3 من أنصار "داعش"
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كما أفاد البيان بأن عناصر الأمن عثرت في مكان تواجد عناصر الخلية على "مواد دعائية ممنوعة لحزب التحرير ووسائل اتصال ووسائل إعلام إلكترونية يستخدمونها في تنفيذ أعمال إرهابية".
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