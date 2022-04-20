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https://arabic.sputniknews.com/20220420/حرس-الحدود-السعودي-يحبط-تهريب-كميات-ضخمة-من-المخدرات-1061418264.html
حرس الحدود السعودي يحبط تهريب كميات ضخمة من المخدرات
حرس الحدود السعودي يحبط تهريب كميات ضخمة من المخدرات
تمكنت قوات حرس الحدود السعودي من إحباط محاولات تهريب كميات ضخمة من المواد المخدرة شملت 5 مناطق في المملكة. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T14:59+0000
2022-04-20T14:59+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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ونشرت الصفحة الرسمية لقوات حرس الحدود السعودي على "تويتر" صورا ترصد جانبا من عملية إحباط تهريب شحنات مخدرات تضم أكثر من 700 ألف قرص مخدر وأكثر من طنين من مادة الحشيش المخدر.كما شملت المضبوطات نحو 80 طنا من نبات القات المخدر، بحسب البيان الذي أوضح أن المناطق التي شهدت ضبط تلك الكميات هي نجران وجازان والجوف وعسير وتبوك.ولفتت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى قول العقيد مسفر القريني، المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، إنه تم ضبط تلك الكميات من المواد المخدرة بفضل المتابعة الأمنية، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على 120 متهما بينهم سعوديون وجنسيات أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/كلب-بوليسي-يكشف-تهريب-مخدرات-داخل-مصباح-سيارة-فيديو-1061404118.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

حرس الحدود السعودي يحبط تهريب كميات ضخمة من المخدرات

14:59 GMT 20.04.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmadالسلطات السورية تحبط عملية تهريب شحنة مخدرات إلى الأردن
السلطات السورية تحبط عملية تهريب شحنة مخدرات إلى الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
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تمكنت قوات حرس الحدود السعودي من إحباط محاولات تهريب كميات ضخمة من المواد المخدرة شملت 5 مناطق في المملكة.
ونشرت الصفحة الرسمية لقوات حرس الحدود السعودي على "تويتر" صورا ترصد جانبا من عملية إحباط تهريب شحنات مخدرات تضم أكثر من 700 ألف قرص مخدر وأكثر من طنين من مادة الحشيش المخدر.
كما شملت المضبوطات نحو 80 طنا من نبات القات المخدر، بحسب البيان الذي أوضح أن المناطق التي شهدت ضبط تلك الكميات هي نجران وجازان والجوف وعسير وتبوك.
كلب بوليسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
كلب بوليسي يكشف تهريب مخدرات داخل مصباح سيارة... فيديو
10:31 GMT
ولفتت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى قول العقيد مسفر القريني، المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، إنه تم ضبط تلك الكميات من المواد المخدرة بفضل المتابعة الأمنية، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على 120 متهما بينهم سعوديون وجنسيات أخرى.
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Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 56 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:17 GMT
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