https://arabic.sputniknews.com/20220420/حريق-يلتهم-كميات-هائلة-من-القطن-السوداني-صور-1061420412.html
حريق يلتهم كميات هائلة من القطن السوداني... صور
حريق يلتهم كميات هائلة من القطن السوداني... صور
اندلع حريق في إحدى محالج الأقطان في ولاية الجزيرة السودانية، ما أدى إلى تدمير كميات هائلة من القطن السوداني. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T15:41+0000
2022-04-20T15:41+0000
2022-04-20T15:41+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأربعاء، ونشرت صورا للحريق على صفحتها الرسمية على "تويتر".وقالت الوكالة إن الحريق وقع في أحد محالج الأقطان في منطقة مارنجان في ولاية الجزيرة ونتج عنه خسائر فادحة.ولفتت الوكالة إلى أن خسائر القطن الخام الذي أحرقته النار تقدر بنحو 12 ألف قنطار، مشيرة إلى أن قوات الدفاع المدني سارعت في مواجهة الحريق للحد من آثاره المدمرة.يذكر أن القنطار هو وحدة قياس الكتلة ويتم استخدامه في وزن القطن ويكافئ نحو 143 كيلوغراما، ما يعني أن كمية القطن الذي طاله حريق السودان تتجاوز 1700 طن.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/الصين-تستخدم-نظام-ملاحة-بالأقمار-الصناعية-لزراعة-90-ألف-فدان-من-القطن-1061134155.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم
حريق يلتهم كميات هائلة من القطن السوداني... صور
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اندلع حريق في إحدى محالج الأقطان في ولاية الجزيرة السودانية، ما أدى إلى تدمير كميات هائلة من القطن السوداني.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأربعاء، ونشرت صورا للحريق على صفحتها الرسمية على "تويتر".
وقالت الوكالة إن الحريق وقع في أحد محالج الأقطان
في منطقة مارنجان في ولاية الجزيرة ونتج عنه خسائر فادحة.
ولفتت الوكالة إلى أن خسائر القطن الخام
الذي أحرقته النار تقدر بنحو 12 ألف قنطار، مشيرة إلى أن قوات الدفاع المدني سارعت في مواجهة الحريق للحد من آثاره المدمرة.
يذكر أن القنطار هو وحدة قياس الكتلة ويتم استخدامه في وزن القطن
ويكافئ نحو 143 كيلوغراما، ما يعني أن كمية القطن الذي طاله حريق السودان تتجاوز 1700 طن.