https://arabic.sputniknews.com/20220420/حقوقيون-محاكمة-أسانج-في-أمريكا-ستكون-سياسية-1061422401.html

حقوقيون: محاكمة أسانج في أمريكا ستكون سياسية

حقوقيون: محاكمة أسانج في أمريكا ستكون سياسية

أكد محامون وحقوقيون، اليوم الأربعاء، أن أمر العدالة البريطانية الابتدائي بتسليم جوليان أسانج، يثبت أنها ورغم كونها ديمقراطية غربية، لن تصنع الاستثناء أمام... 20.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-20T16:14+0000

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الجزائر - سبوتنيك. وقال الحقوقي عبد الغاني بادي، في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، بأن "قانونية القرار الابتدائي لمحكمة ويستمنستر، بلندن والقاضي بتسليم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة تكمن في الاتفاقيات الدولية سواء العامة، أو الثنائية بين البلد مكان تواجد المتهم والبلد الذي يطالب بتسلميه، بالإضافة إلى طبيعة القضايا التي تسمح للقضاء البريطاني فيها بتسليم متهم ما، وحتى وأننا نعرف أن بريطانية ديمقراطية، لكنها لن تصنع الاستثناء أمام الولايات المتحدة الأمريكية".وأضاف بادي في ذات الصدد: "القوانين الأمريكية التي تطبق في مثل هذه القضايا المتبع فيها أسانج، هي قوانين صارمة، وسينتج عنها أحكام ثقيلة جدا ضده، وسيحاكم بشكل سياسي وأمني أكثر منه قانوني، كون أسانج أصابهم في مقتل".وأصدرت محكمة ويستمنستر الابتدائية في لندن، اليوم الأربعاء، أمرا بتسليم مؤسس "ويكيليكس" "جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة.وجاء في تصريح "ويكيليكس" على موقع "تويتر": "أمر قاض بريطاني بتسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، حيث سيواجه هناك 175 عاما في السجن".وتم اتخاذ قرار إصدار مذكرة في 2 أبريل/ نيسان، والآن يجب اتخاذ القرار النهائي بشأن التسليم من قبل وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل. ولدى دفاع أسانج مدة حتى 18 مايو/ أيار لرفع قضيتهم.ويعتقد أنصار أسانج أنه بعد عامين من التقاضي، سيتحدد مصير أسانج مرة أخرى بقرار سياسي.وفي وقت سابق، أبدت الولايات المتحدة خيبة أملها لقرار القضاء البريطاني عدم تسليم مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، إليها لاتهامه بتسريب وثائق دبلوماسية.وقال متحدث وزارة العدل الأمريكية، مارك ريموندي، في بيان، اليوم الاثنين: "سوف نواصل السعي لتسليم السيد أسانج للولايات المتحدة"، مضيفا: "نشعر بخيبة أمل كبيرة حيال قرار المحكمة النهائي، ولكننا راضون لكون الولايات المتحدة قد أثبتت أحقيتها مع كل نقطة قانونية أثيرت".وأوضح أن "المحكمة رفضت، على سبيل المثال، دفوع أسانج فيما يتصل بالدافع السياسي، والجرم السياسي، والمحاكمة العادلة، وحرية التعبير".

https://arabic.sputniknews.com/20220420/رئيس-تحرير-ويكيليكس-مذكرة-تسليم-أسانج-إلى-الولايات-المتحدة-تعني-الحكم-عليه-بالإعدام-1061410760.html

https://arabic.sputniknews.com/20220420/الخارجية-الروسية-تصف-تسليم-بريطانيا-مؤسس-ويكيليكس-لأمريكا-بالمهزلة-1061415154.html

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