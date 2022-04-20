https://arabic.sputniknews.com/20220420/خبير-اقتصادي-أوروبا-أشبه-بفقاعة-يمكن-أن-تنفجر-في-أي-وقت-1061414883.html
خبير اقتصادي: أوروبا أشبه بفقاعة يمكن أن تنفجر في أي وقت
خبير اقتصادي: أوروبا أشبه بفقاعة يمكن أن تنفجر في أي وقت
حذر صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، من أن التضخم سيستمر خصوصا في البلدان الناشئة، كما خفض بشكل حاد تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022، بسبب تبعات العملية... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T14:10+0000
2022-04-20T14:10+0000
2022-04-20T14:10+0000
راديو
أين الحقيقة؟
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خبير اقتصادي: أوروبا أشبه بفقاعة يمكن أن تنفجر في أي وقت
خبير اقتصادي: أوروبا أشبه بفقاعة يمكن أن تنفجر في أي وقت
وفي دول منطقة اليورو، فإن التدهور أكبر مع توقع تحقيق نمو نسبته 2,8 في المائة مقابل 3,9 في المائة وفق توقعات يناير.فكيف ستنعكس الأزمة الاقتصادية على دول العالم؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي الدكتور حيدر عصفور:وأضاف عصفورالتفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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2022
ضياء حسون
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ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, أين الحقيقة؟, аудио
خبير اقتصادي: أوروبا أشبه بفقاعة يمكن أن تنفجر في أي وقت
تابعنا عبر
حذر صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، من أن التضخم سيستمر خصوصا في البلدان الناشئة، كما خفض بشكل حاد تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022، بسبب تبعات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وفي دول منطقة اليورو، فإن التدهور أكبر مع توقع تحقيق نمو نسبته 2,8 في المائة مقابل 3,9 في المائة وفق توقعات يناير.
فكيف ستنعكس الأزمة الاقتصادية على دول العالم؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة
" على أثير راديو "سبوتنيك
" الخبير الاقتصادي الدكتور حيدر عصفور:
"الاقتصاد العالمي أشبه بسلسلة مرتبطة واحدة بالأخرى، فعندما ترتفع أسعار سلع معينة كالوقود مثلا، فإنها سيؤثر على العوامل المؤثرة في الإنتاج ما يؤثر على باقي السلع، الأمر الذي يؤدي إلى التضخم كنتيجة لذلك، لذا يقف العالم اليوم أمام أزمة كبيرة على مختلف الأصعدة، في ظل غياب للحلول في مثل هكذا أزمات، فلن يفلت أحد من هذه الأزمة الاقتصادية القادمة، التي هي مثل كرة الثلج تبقى تكبر كلما تدحرجت، وبعض الدول قامت برفع سعر الفائدة من أجل امتصاص التضخم تدريجياً الذي يكبر شيئا فشيئا، حيث من المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 30% وقد يصل إلى 50%، وهي نسبة عالية جداً".
"هناك حرب عالمية ثالثة تدار بأسلحة جديدة، فهناك حرب تقليدية بالأسلحة تحدث في أوكرانيا، وخلفها حرب تديرها الولايات المتحدة ومعسكرها الغربي لدعم أوكرانيا، بالمقابل هناك دول تدعم روسيا، لذا هي حرب عالمية غير تقليدية تحدث عبر ضغوطات اقتصادية، لكن الدول الأوروبية لن تستطيع الاستمرار في السير خلف الولايات المتحدة، نظرا لحاجتها للغاز والنفط الروسي، فروسيا تستطيع بيع طاقتها إلى آسيا والصين، أما الدول الأوروبية فإن الأسعار فيها ستتصاعد، مما سينعكس على مواطني هذه الدول الذين سوف يضغطون على حكوماتهم للعودة إلى الطاقة الروسية، ذلك أن أوروبا أشبه بفقاعة ممكن أن تنفجر في أي وقت، عبر مظاهرات وثورات شعبية".
التفاصيل في الملف الصوتي...