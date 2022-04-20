https://arabic.sputniknews.com/20220420/خبير-الإعلام-باللجنة-العليا-للمشاريع-والإرث-مونديال-قطر-بطولة-لكل-العرب-1061409933.html
خبير الإعلام باللجنة العليا للمشاريع والإرث: مونديال قطر بطولة لكل العرب
خبير الإعلام باللجنة العليا للمشاريع والإرث: مونديال قطر بطولة لكل العرب
أكد خبير الإعلام المحلي والإقليمي باللجنة العليا للمشاريع والإرث، محمد راشد الخنجي، أن كأس العالم "قطر 2022" هي بطولة لكل العرب. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T12:26+0000
2022-04-20T12:26+0000
2022-04-20T12:26+0000
مونديال 2022
قطر
العرب
رياضة
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وقال الخنجي في حوار لموقع اللجنة العليا، إن "العالم ينتظر بشغف هذه البطولة الاستثنائية في قطر أواخر العام الجاري.. المونديال حدث ملهم ومحفز لكافة المشاركين والعاملين في الإعداد له، في ظل المتعة التي تنتظر عشاق الساحرة المستديرة"، مضيفاً أنه متشوق لكل تفاصيل وأحداث البطولة، التي كلما اقترب موعدها يصبح الحلم واقعاً.وأشار إلى أن مشروعات كأس العالم خلقت أجواء عمل مميزة في العديد من المجالات، منها البنى التحتية والمنشآت السياحية، وكذلك في مستوى العمل ذاته، مبيناً أن الإنجازات التي تتحقق حالياً تجعل من البطولة إرثاً حقيقياً مستداماً لدولة قطر في المستقبل.وتابع: "نتطلع على المستوى العربي إلى رؤية ومشاركة وسائل الإعلام الكبيرة مثل وكالات الأنباء والصحف والقنوات العربية المختلفة"، مضيفا: "نحن نتمنى أن يتواجدوا في البطولة ليعيشوا معنا أجواء الحدث، وينقلوا للجماهير العربية كل تفاصيل المونديال".وأضاف: "نحن مسؤولون عن الإعلام المحلي والإقليمي، ويتمثل عملنا في إيصال الرسائل اليومية للجنة العليا، سواء الأخبار أو البيانات الصحفية والمؤتمرات التي ننظمها بالتعاون مع مختلف الجهات والشركاء، وكذلك تنسيق المقابلات ومشاركة المتحدثين الرسميين في وسائل الإعلام المحلية والعربية، للحديث عن كل ما يتعلق برحلة الإعداد للبطولة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مونديال 2022, قطر, العرب, رياضة
خبير الإعلام باللجنة العليا للمشاريع والإرث: مونديال قطر بطولة لكل العرب
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أكد خبير الإعلام المحلي والإقليمي باللجنة العليا للمشاريع والإرث، محمد راشد الخنجي، أن كأس العالم "قطر 2022" هي بطولة لكل العرب.
وقال الخنجي في حوار لموقع اللجنة العليا، إن "العالم ينتظر بشغف هذه البطولة الاستثنائية في قطر أواخر العام الجاري.. المونديال حدث ملهم ومحفز لكافة المشاركين والعاملين في الإعداد له، في ظل المتعة التي تنتظر عشاق الساحرة المستديرة"، مضيفاً أنه متشوق لكل تفاصيل وأحداث البطولة، التي كلما اقترب موعدها يصبح الحلم واقعاً.
وأشار إلى أن مشروعات كأس العالم خلقت أجواء عمل مميزة في العديد من المجالات، منها البنى التحتية والمنشآت السياحية، وكذلك في مستوى العمل ذاته، مبيناً أن الإنجازات التي تتحقق حالياً تجعل من البطولة إرثاً حقيقياً مستداماً لدولة قطر في المستقبل.
وقال المسؤول في اللجنة: "المونديال سيكون إنجازاً حقيقياً من كافة الجوانب، لما يحمله من إرث مستدام للأجيال المقبلة في قطر ودول المنطقة والعالم ينتظر بشغف هذه البطولة الاستثنائية في قطر"، مشيرا إلى "تصاعد وتيرة العمل مع الاقتراب من موعد البطولة".
وتابع: "نتطلع على المستوى العربي إلى رؤية ومشاركة وسائل الإعلام الكبيرة مثل وكالات الأنباء والصحف والقنوات العربية المختلفة"، مضيفا: "نحن نتمنى أن يتواجدوا في البطولة ليعيشوا معنا أجواء الحدث، وينقلوا للجماهير العربية كل تفاصيل المونديال".
وأضاف: "نحن مسؤولون عن الإعلام المحلي والإقليمي، ويتمثل عملنا في إيصال الرسائل اليومية للجنة العليا، سواء الأخبار أو البيانات الصحفية والمؤتمرات التي ننظمها بالتعاون مع مختلف الجهات والشركاء، وكذلك تنسيق المقابلات ومشاركة المتحدثين الرسميين في وسائل الإعلام المحلية والعربية، للحديث عن كل ما يتعلق برحلة الإعداد للبطولة".