https://arabic.sputniknews.com/20220420/خبير-ياباني-يشرح-كيف-تستفيد-أمريكا-من-الوضع-في-أوكرانيا-من-جانب-آخر-1061400614.html

خبير ياباني يشرح كيف تستفيد أمريكا من الوضع في أوكرانيا من جانب آخر

خبير ياباني يشرح كيف تستفيد أمريكا من الوضع في أوكرانيا من جانب آخر

أشار تقرير إعلامي ياباني أن مواصلة الصراع في أوكرانيا يعود بالفائدة على الولايات المتحدة الأمريكية. 20.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-20T09:14+0000

2022-04-20T09:14+0000

2022-04-20T09:14+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

اقتصاد

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فبحسب كاتب التقرير خبير الاقتصاد الياباني، كييتشي كايا، والذي نشره موقعShukan Gendai، فإن استمرار الصراع سيؤدي إلى أزمة غذاء خطيرة قد تؤدي إلى مجاعة في العديد من البلدان، لكن تطور الأحداث هذا مفيد للولايات المتحدة.ووفقا للخبير، إذا استمر تصعيد الموقف في أوكرانيا، فسيكون ارتفاع الأسعار أكثر أهمية. كما أن بدائل القمح، وخاصة الذرة، سترتفع أسعارها بسبب زيادة الطلب، وستتأثر العديد من السلع الأخرى. وبعد ذلك، وبفضل عدد من الإجراءات الدبلوماسية، عززت واشنطن هيمنتها بشكل كبير، وهي الآن تحاول بكل قوتها الحفاظ عليها. وفي الوضع الأوكراني، تحث الولايات المتحدة الحلفاء بنشاط على التخلي عن موارد الطاقة الروسية وشرح ذلك بدوافع سياسية. ومع ذلك، فإن أصل المشكلة، وفقا للخبير، يكمن في مكان آخر.وأضاف كايا أن الصين عززت مؤخرا نفوذها في قطاع الأغذية، مما قد يقودها إلى مكانة رائدة. بإيجاز، أعرب كايا عن رأي مفاده أنه فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، فإن اللاعبين الرئيسيين سوف يسعون بطريقة ما إلى تحقيق مصالحهم قدر الإمكان.

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أخبار أوكرانيا, اقتصاد