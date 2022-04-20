https://arabic.sputniknews.com/20220420/دراسة-حديثة-تكشف-وجود-بدائل-للألم-بدلا-من-المسكنات-1061428625.html
دراسة حديثة تكشف وجود بدائل لعلاج الألم بدلا من المسكنات
دراسة حديثة تكشف وجود بدائل لعلاج الألم بدلا من المسكنات
أكدت دراسة حديثة أنه بدلا من الاستعانة بالمسكنات للتخفيف من الألم، فإن الحنين إلى الماضي يمكن أن يقلل من الإحساس بهذا الألم. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T20:40+0000
2022-04-20T20:40+0000
2022-04-20T20:41+0000
مجتمع
خاصية الطفولة
السعادة
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ونشر الموقع الإلكتروني سي إن إن، مساء اليوم الأربعاء، دراسة حديثة، أوضح من خلالها أنه في حال الإحساس بالألم، يمكننا النظر بصورة قديمة بدلا من أن تتناول المسكنات، بدعوى أن الحنين إلى الماضي ربما يخفّف من إدراك الإنسان للألم.وأشارت إلى أن الأكاديمية الصينية للعلوم وفي جامعة لياونينغ نورمال، قد ذكرت في دراسة حديثة أجرت من خلالها تقييما لمستوى الألم الناتج عن التحفيز الحراري، عبر مشاهدتهم لصور قديمة مثل حلويات من الطفولة أو رسوم متحركة، أو ألعاب أو مقارنة مع الصور الحديثة.واكتشف الباحثون أن كل هذه المشاركات، خاصة مشاهدة الصور التي تحيي ذكريات الطفولة، مرتبطة بشعور المشاركين بالألم على نحو أقل، حيث نقلت الوكالة على لسان جو ياتشو كونغ، أحد المشرفين على الدراسة، إنه "من خلال إدارة شعورهم بالانزعاج، بدلا من القضاء على المؤثرات غير السارة، أو الحد منها، يمكن للناس الاستعانة بالحنين لإعادة صياغة تجاربهم المؤلمة".واستطرد كونغ أن "الحنين إلى الماضي هو عاطفة إيجابية في الغالب يدركها الناس بسهولة في حياتهم، والناس يمكن أن تشعر بالسعادة والسلام، مثلا، عند تصفح الصور التي تجمعهم بأصدقائهم وأفراد عائلتهم".
https://arabic.sputniknews.com/20220217/دراسة-تناول-النساء-للمسكنات-بانتظام-يزيد-احتمال-إصابتهن-بمرض-خطير-1058772375.html
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مجتمع, خاصية الطفولة, السعادة
دراسة حديثة تكشف وجود بدائل لعلاج الألم بدلا من المسكنات
20:40 GMT 20.04.2022 (تم التحديث: 20:41 GMT 20.04.2022) تابعنا عبر
أكدت دراسة حديثة أنه بدلا من الاستعانة بالمسكنات للتخفيف من الألم، فإن الحنين إلى الماضي يمكن أن يقلل من الإحساس بهذا الألم.
ونشر الموقع الإلكتروني سي إن إن
، مساء اليوم الأربعاء، دراسة حديثة، أوضح من خلالها أنه في حال الإحساس بالألم، يمكننا النظر بصورة قديمة بدلا من أن تتناول المسكنات،
بدعوى أن الحنين إلى الماضي ربما يخفّف من إدراك الإنسان للألم.
وأشارت إلى أن الأكاديمية الصينية للعلوم وفي جامعة لياونينغ نورمال، قد ذكرت في دراسة حديثة أجرت من خلالها تقييما لمستوى الألم الناتج عن التحفيز الحراري، عبر مشاهدتهم لصور قديمة مثل حلويات من الطفولة أو رسوم متحركة، أو ألعاب أو مقارنة مع الصور الحديثة.
واكتشف الباحثون أن كل هذه المشاركات، خاصة مشاهدة الصور التي تحيي ذكريات الطفولة
، مرتبطة بشعور المشاركين بالألم على نحو أقل، حيث نقلت الوكالة على لسان جو ياتشو كونغ، أحد المشرفين على الدراسة، إنه "من خلال إدارة شعورهم بالانزعاج، بدلا من القضاء على المؤثرات غير السارة، أو الحد منها، يمكن للناس الاستعانة بالحنين لإعادة صياغة تجاربهم المؤلمة".
واستطرد كونغ أن "الحنين إلى الماضي هو عاطفة إيجابية في الغالب يدركها الناس بسهولة في حياتهم، والناس يمكن أن تشعر بالسعادة والسلام، مثلا، عند تصفح الصور التي تجمعهم بأصدقائهم وأفراد عائلتهم".