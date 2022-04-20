https://arabic.sputniknews.com/20220420/دولة-مجهولة-تنقل-طائرات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-1061408598.html

دولة "مجهولة" تنقل طائرات عسكرية إلى أوكرانيا

دولة "مجهولة" تنقل طائرات عسكرية إلى أوكرانيا

قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إن أوكرانيا تلقت طائرات إضافية كجزء من المساعدة العسكرية، لكن ليس من الولايات المتحدة. 20.04.2022, سبوتنيك عربي

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وقال كيربي إنه تم تسليم "طائرات وقطع غيار لها" إلى كييف. وأشار إلى أن الطائرات التي تم تسليمها إلى أوكرانيا ليست من الولايات المتحدة، لكنه لم يذكر اسم الدولة التي قامت بذلك. وأضاف أن واشنطن "سهلت شحن قطع غيار إضافية، الأمر الذي ساعد من حيث حاجتهم إلى الطيران".وبحسب قوله، سيتم تسليم مدافع الهاوتزر الأمريكية إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة ، "الأمر نفسه ينطبق على الذخيرة". وإذا كانت كييف "في المستقبل بحاجة إلى قذائف إضافية لمدافع هاوتزر عيار 155 ملم، فستكون الولايات المتحدة في المقدمة، وستبذل قصارى جهدها لإيصالها". وردا على سؤال حول تدريب الجيش الأوكراني على استخدام أسلحة المدفعية الأمريكية، وخاصة مدافع الهاوتزر، قال كيربي إن "هذه العملية لم تبدأ بعد".وأكد كيربي أن البنتاغون ليس لديه معلومات عن تدمير القوات المسلحة الروسية لشحنات الأسلحة والمعدات العسكرية التي نقلها الغرب إلى كييف في أوكرانيا. وقال:ويرى البنتاغون أن العقوبات ضد روسيا ستؤثر على قدرة موسكو على شراء بعض مكونات الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الدقيقة. في الوقت نفسه، أشار كيربي: "ومع ذلك، لا أريد المبالغة في تقديرها الآن". ووفقا له، فإن روسيا "لديها الكثير من القدرات القتالية" وترسانة كبيرة.كما أوضح كيربي أن الولايات المتحدة تراقب التهديد من الترسانة النووية الروسية على أساس منتظم، لكنها في الوقت الحالي لا ترى أي سبب لتغيير حالة استعداد قواتها الاستراتيجية.

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