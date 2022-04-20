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https://arabic.sputniknews.com/20220420/رئيس-تحرير-ويكيليكس-مذكرة-تسليم-أسانج-إلى-الولايات-المتحدة-تعني-الحكم-عليه-بالإعدام-1061410760.html
رئيس تحرير "ويكيليكس": مذكرة تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة تعني الحكم عليه بالإعدام
رئيس تحرير "ويكيليكس": مذكرة تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة تعني الحكم عليه بالإعدام
أكد رئيس تحرير موقع "ويكيليكس" كريستين هرافنسون، اليوم الأربعاء، أن محكمة لندن وقعت على أمر بإعدام مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، بإصدارها مذكرة بتسليمه إلى... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T12:42+0000
2022-04-20T12:42+0000
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أسانج
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موسكو- سبوتنيك. وقال هرافنسون للصحفيين، عقب جلسة المحكمة: "قبل ستة عشر شهرا، قررت هذه المحكمة أن تسليم أسانج سيعرض حياته للخطر، وسيكون بمثابة عقوبة الإعدام. الآن قررت هذه المحكمة إصدار حكم الإعدام هذا. هذا ما حدث هنا اليوم".وأكد أن حياة أسانج أصبحت الآن في أيدي وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون؛ قائلاً: "لديهم سلطة لوقف هذا وإنقاذ حياة شخص ووقف هذا الاعتداء على حرية الصحافة".وفي الثاني من نيسان/أبريل الجاري حددت محكمة لندن، يوم 20 من الشهر نفسه، للحكم في تسليم مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية اتهامه بالتآمر ومحاولة الوصول لمعلومات خاصة عبر اختراق حواسيب وزارة الدفاع الأمريكية.والآن يجب أن تتخذ وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل القرار النهائي بشأن التسليم. ويمكن للدفاع عن أسانج أن يقدم حججه حتى 18 أيار/مايو.وفي هذا الإطار، أعرب أنصار أسانج عن اعتقادهم أنه بعد عامين من التقاضي، سيتحدد مصير أسانج، مرة أخرى بقرار سياسي.
بريطانيا
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بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أسانج

رئيس تحرير "ويكيليكس": مذكرة تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة تعني الحكم عليه بالإعدام

12:42 GMT 20.04.2022
© REUTERS / Hannah McKay اعتقال مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج، 11 أبريل/ نيسان 2019
اعتقال مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، 11 أبريل/ نيسان 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© REUTERS / Hannah McKay
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أكد رئيس تحرير موقع "ويكيليكس" كريستين هرافنسون، اليوم الأربعاء، أن محكمة لندن وقعت على أمر بإعدام مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، بإصدارها مذكرة بتسليمه إلى الولايات المتحدة.
موسكو- سبوتنيك. وقال هرافنسون للصحفيين، عقب جلسة المحكمة: "قبل ستة عشر شهرا، قررت هذه المحكمة أن تسليم أسانج سيعرض حياته للخطر، وسيكون بمثابة عقوبة الإعدام. الآن قررت هذه المحكمة إصدار حكم الإعدام هذا. هذا ما حدث هنا اليوم".
وأكد أن حياة أسانج أصبحت الآن في أيدي وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون؛ قائلاً: "لديهم سلطة لوقف هذا وإنقاذ حياة شخص ووقف هذا الاعتداء على حرية الصحافة".
وأصدرت محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن، اليوم الأربعاء، أمرا بتسليم مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة؛ حيث سيواجه هناك عقوبة السجن لـ 175 عاماً.
وفي الثاني من نيسان/أبريل الجاري حددت محكمة لندن، يوم 20 من الشهر نفسه، للحكم في تسليم مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية اتهامه بالتآمر ومحاولة الوصول لمعلومات خاصة عبر اختراق حواسيب وزارة الدفاع الأمريكية.
والآن يجب أن تتخذ وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل القرار النهائي بشأن التسليم. ويمكن للدفاع عن أسانج أن يقدم حججه حتى 18 أيار/مايو.
وفي هذا الإطار، أعرب أنصار أسانج عن اعتقادهم أنه بعد عامين من التقاضي، سيتحدد مصير أسانج، مرة أخرى بقرار سياسي.
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