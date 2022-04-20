https://arabic.sputniknews.com/20220420/رئيس-تحرير-ويكيليكس-مذكرة-تسليم-أسانج-إلى-الولايات-المتحدة-تعني-الحكم-عليه-بالإعدام-1061410760.html

رئيس تحرير "ويكيليكس": مذكرة تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة تعني الحكم عليه بالإعدام

رئيس تحرير "ويكيليكس": مذكرة تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة تعني الحكم عليه بالإعدام

أكد رئيس تحرير موقع "ويكيليكس" كريستين هرافنسون، اليوم الأربعاء، أن محكمة لندن وقعت على أمر بإعدام مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، بإصدارها مذكرة بتسليمه إلى... 20.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-20T12:42+0000

2022-04-20T12:42+0000

2022-04-20T12:42+0000

بريطانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أسانج

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104039/49/1040394919_0:399:5247:3350_1920x0_80_0_0_55653f0b39687d95d6f63c44729138f0.jpg

موسكو- سبوتنيك. وقال هرافنسون للصحفيين، عقب جلسة المحكمة: "قبل ستة عشر شهرا، قررت هذه المحكمة أن تسليم أسانج سيعرض حياته للخطر، وسيكون بمثابة عقوبة الإعدام. الآن قررت هذه المحكمة إصدار حكم الإعدام هذا. هذا ما حدث هنا اليوم".وأكد أن حياة أسانج أصبحت الآن في أيدي وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون؛ قائلاً: "لديهم سلطة لوقف هذا وإنقاذ حياة شخص ووقف هذا الاعتداء على حرية الصحافة".وفي الثاني من نيسان/أبريل الجاري حددت محكمة لندن، يوم 20 من الشهر نفسه، للحكم في تسليم مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية اتهامه بالتآمر ومحاولة الوصول لمعلومات خاصة عبر اختراق حواسيب وزارة الدفاع الأمريكية.والآن يجب أن تتخذ وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل القرار النهائي بشأن التسليم. ويمكن للدفاع عن أسانج أن يقدم حججه حتى 18 أيار/مايو.وفي هذا الإطار، أعرب أنصار أسانج عن اعتقادهم أنه بعد عامين من التقاضي، سيتحدد مصير أسانج، مرة أخرى بقرار سياسي.

بريطانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أسانج