عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220420/روستيخ-تظهر-القدرات-الصوتية-لهدف-ذكي-لتدريب-العسكريين-1061407543.html
"روستيخ" تظهر القدرات الصوتية لهدف "ذكي" لتدريب العسكريين
"روستيخ" تظهر القدرات الصوتية لهدف "ذكي" لتدريب العسكريين
أظهر المعهد المركزي لبحوث الهندسة الدقيقة (TsNIItochmash) التابع لشركة "روستيخ" قدرات الهدف الصوتي الذكي "Indicator"، المصمم لتحديد دقة إطلاق أنواع جديدة من... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T11:40+0000
2022-04-20T11:40+0000
رصد عسكري
روسيا
شركة روستيخ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103577/31/1035773184_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78da1731d1268520472295d42dd14b2f.jpg
يتكون الهدف "الذكي" من جسم به أجهزة استشعار صوتية وجهاز كمبيوتر. ويعتمد تشغيل المجمع على مبدأ الموقع الصوتي، حيث تلتقط المستشعرات موجة الصدمة الناتجة عن الرصاصة أثناء مرورها عبر محيط الهدف ويحدد الكمبيوتر موقع التأثير بالضبط.وقال بيخان أوزدويف، المدير الصناعي لمجموعة "Rostec" للأسلحة: "هدف إطلاق النار الذكي يسمح لك بسرعة وبموثوقية عالية بتحديد دقة إطلاق النار. تستثني التكنولوجيا الهدف من ارتداد الرصاص أو كتل الأرض وتأثير العامل الذاتي على نتائج الاختبار بسبب استبعاده التام من عملية جمع النتائج ومعالجتها. تم استخدام التطوير بالفعل من قبل عدد من مصنعي الأسلحة الروس. خصائص المجمع قابلة للمقارنة من حيث المستوى مع نظائرها الحديثة من سويسرا وبريطانيا العظمى".يتم تصنيع الهدف في تعديلين "المؤشر -1" و"المؤشر -2". وهي تختلف في شكل جسم الهدف الصوتي وموقع أجهزة الاستشعار الصوتية على الجسم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103577/31/1035773184_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cb7f165a27bb1c1ba28afac46afad77b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, شركة روستيخ

"روستيخ" تظهر القدرات الصوتية لهدف "ذكي" لتدريب العسكريين

11:40 GMT 20.04.2022
© Sputnik . Natalya Seliverstova / الذهاب إلى بنك الصورشركة روستيخ
شركة روستيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© Sputnik . Natalya Seliverstova
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أظهر المعهد المركزي لبحوث الهندسة الدقيقة (TsNIItochmash) التابع لشركة "روستيخ" قدرات الهدف الصوتي الذكي "Indicator"، المصمم لتحديد دقة إطلاق أنواع جديدة من الأسلحة الصغيرة، وكذلك لاختبار أنظمة القناصة.
يتكون الهدف "الذكي" من جسم به أجهزة استشعار صوتية وجهاز كمبيوتر. ويعتمد تشغيل المجمع على مبدأ الموقع الصوتي، حيث تلتقط المستشعرات موجة الصدمة الناتجة عن الرصاصة أثناء مرورها عبر محيط الهدف ويحدد الكمبيوتر موقع التأثير بالضبط.
وقال بيخان أوزدويف، المدير الصناعي لمجموعة "Rostec" للأسلحة: "هدف إطلاق النار الذكي يسمح لك بسرعة وبموثوقية عالية بتحديد دقة إطلاق النار. تستثني التكنولوجيا الهدف من ارتداد الرصاص أو كتل الأرض وتأثير العامل الذاتي على نتائج الاختبار بسبب استبعاده التام من عملية جمع النتائج ومعالجتها. تم استخدام التطوير بالفعل من قبل عدد من مصنعي الأسلحة الروس. خصائص المجمع قابلة للمقارنة من حيث المستوى مع نظائرها الحديثة من سويسرا وبريطانيا العظمى".
يتم تصنيع الهدف في تعديلين "المؤشر -1" و"المؤشر -2". وهي تختلف في شكل جسم الهدف الصوتي وموقع أجهزة الاستشعار الصوتية على الجسم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 56 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала