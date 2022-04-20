https://arabic.sputniknews.com/20220420/روستيخ-تظهر-القدرات-الصوتية-لهدف-ذكي-لتدريب-العسكريين-1061407543.html
"روستيخ" تظهر القدرات الصوتية لهدف "ذكي" لتدريب العسكريين
"روستيخ" تظهر القدرات الصوتية لهدف "ذكي" لتدريب العسكريين
أظهر المعهد المركزي لبحوث الهندسة الدقيقة (TsNIItochmash) التابع لشركة "روستيخ" قدرات الهدف الصوتي الذكي "Indicator"، المصمم لتحديد دقة إطلاق أنواع جديدة من... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T11:40+0000
2022-04-20T11:40+0000
2022-04-20T11:40+0000
رصد عسكري
روسيا
شركة روستيخ
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يتكون الهدف "الذكي" من جسم به أجهزة استشعار صوتية وجهاز كمبيوتر. ويعتمد تشغيل المجمع على مبدأ الموقع الصوتي، حيث تلتقط المستشعرات موجة الصدمة الناتجة عن الرصاصة أثناء مرورها عبر محيط الهدف ويحدد الكمبيوتر موقع التأثير بالضبط.وقال بيخان أوزدويف، المدير الصناعي لمجموعة "Rostec" للأسلحة: "هدف إطلاق النار الذكي يسمح لك بسرعة وبموثوقية عالية بتحديد دقة إطلاق النار. تستثني التكنولوجيا الهدف من ارتداد الرصاص أو كتل الأرض وتأثير العامل الذاتي على نتائج الاختبار بسبب استبعاده التام من عملية جمع النتائج ومعالجتها. تم استخدام التطوير بالفعل من قبل عدد من مصنعي الأسلحة الروس. خصائص المجمع قابلة للمقارنة من حيث المستوى مع نظائرها الحديثة من سويسرا وبريطانيا العظمى".يتم تصنيع الهدف في تعديلين "المؤشر -1" و"المؤشر -2". وهي تختلف في شكل جسم الهدف الصوتي وموقع أجهزة الاستشعار الصوتية على الجسم.
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رصد عسكري, روسيا, شركة روستيخ
"روستيخ" تظهر القدرات الصوتية لهدف "ذكي" لتدريب العسكريين
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أظهر المعهد المركزي لبحوث الهندسة الدقيقة (TsNIItochmash) التابع لشركة "روستيخ" قدرات الهدف الصوتي الذكي "Indicator"، المصمم لتحديد دقة إطلاق أنواع جديدة من الأسلحة الصغيرة، وكذلك لاختبار أنظمة القناصة.
يتكون الهدف "الذكي" من جسم به أجهزة استشعار صوتية وجهاز كمبيوتر. ويعتمد تشغيل المجمع على مبدأ الموقع الصوتي، حيث تلتقط المستشعرات موجة الصدمة الناتجة عن الرصاصة أثناء مرورها عبر محيط الهدف ويحدد الكمبيوتر موقع التأثير بالضبط.
وقال بيخان أوزدويف، المدير الصناعي لمجموعة "Rostec" للأسلحة: "هدف إطلاق النار الذكي يسمح لك بسرعة وبموثوقية عالية بتحديد دقة إطلاق النار. تستثني التكنولوجيا الهدف من ارتداد الرصاص أو كتل الأرض وتأثير العامل الذاتي على نتائج الاختبار بسبب استبعاده التام من عملية جمع النتائج ومعالجتها. تم استخدام التطوير بالفعل من قبل عدد من مصنعي الأسلحة الروس. خصائص المجمع قابلة للمقارنة من حيث المستوى مع نظائرها الحديثة من سويسرا وبريطانيا العظمى".
يتم تصنيع الهدف في تعديلين "المؤشر -1" و"المؤشر -2". وهي تختلف في شكل جسم الهدف الصوتي وموقع أجهزة الاستشعار الصوتية على الجسم.