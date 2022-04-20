https://arabic.sputniknews.com/20220420/روسيا-تحث-الولايات-المتحدة-على-التخلي-عن-سياستي-الحصار-والعقوبات-غير-المجدية--1061392629.html
روسيا تحث الولايات المتحدة على التخلي عن سياستي الحصار والعقوبات غير المجدية
روسيا تحث الولايات المتحدة على التخلي عن سياستي الحصار والعقوبات غير المجدية
حثت روسيا، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة على التخلي عن سياستها العقيمة المتمثلة في الحصار والعقوبات في السياسة الخارجية. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T00:30+0000
2022-04-20T00:30+0000
2022-04-20T00:31+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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واشنطن - سبوتنيك. جاءت الدعوة بعد الإعلان عن جولة جديدة من الحوار رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وكوبا حول الهجرة في 21 نيسان/ أبريل.وقالت السفارة الروسية في واشنطن في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "تويتر" إن: "الحوار دائما أفضل من غيابه.. حان الوقت للولايات المتحدة للتخلي عن سياسة الحصار والعقوبات العبثية في الشؤون الخارجية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا تحث الولايات المتحدة على التخلي عن سياستي الحصار والعقوبات غير المجدية
00:30 GMT 20.04.2022 (تم التحديث: 00:31 GMT 20.04.2022) تابعنا عبر
حثت روسيا، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة على التخلي عن سياستها العقيمة المتمثلة في الحصار والعقوبات في السياسة الخارجية.
واشنطن - سبوتنيك
. جاءت الدعوة بعد الإعلان عن جولة جديدة من الحوار رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وكوبا حول الهجرة في 21 نيسان/ أبريل.
وقالت السفارة الروسية في واشنطن في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "تويتر" إن: "الحوار دائما أفضل من غيابه.. حان الوقت للولايات المتحدة للتخلي عن سياسة الحصار والعقوبات العبثية في الشؤون الخارجية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية
الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.