https://arabic.sputniknews.com/20220420/زاخاروفا-إلقاء-اللوم-على-روسيا-ورئيسها-في-كل-شيء-هو-دعاية-أمريكية-كلاسيكية-1061396250.html

زاخاروفا: إلقاء اللوم على روسيا ورئيسها في كل شيء هو دعاية أمريكية كلاسيكية

زاخاروفا: إلقاء اللوم على روسيا ورئيسها في كل شيء هو دعاية أمريكية كلاسيكية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن أسباب التضخم المرتفع في بلاده، إن إلقاء اللوم... 20.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-20T07:07+0000

2022-04-20T07:07+0000

2022-04-20T07:07+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال بايدن، في وقت سابق، إن التضخم المرتفع في الولايات المتحدة له سببان، فيروس كورونا وفلاديمير بوتين.هذا وكانت زاخاروفا قد نشرت على "تلغرام" في وقت سابق، ردا على تصريحات بايدن حول سبب التضخم في الولايات المتحدة، جاء فيه "أزمة النموذج الليبرالي للاقتصاد، ومورده الوحيد هو الطريقة الإمبريالية المفترسة لحل المشاكل الداخلية".وحسب قولها، تفاقمت هذه الظواهر بفعل تصرفات الإدارة الأمريكية "المنفصلة عن الواقع. بعد كل شيء، كان شعار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" يدور حول هذا بالضبط - لاستعادة عظمة البلاد، التي كان اقتصادها قائمًا على المنافسة الحرة والعمالة والموهبة".وأوضحت زاخاروفا أن دكتاتورية الليبرالية لم تترك شيئا من هذه المبادئ. وأضافت أن سبب التضخم في الولايات المتحدة هو أن الاقتصاد الليبرالي لم يصمد أمام اختبار الوباء، وقد ساهم بايدن وفريقه في ذلك بكل الطرق الممكنة.

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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية