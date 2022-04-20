https://arabic.sputniknews.com/20220420/زاخاروفا-لا-ثقة-في-نظام-كييف-بشأن-المفاوضات--1061400430.html

زاخاروفا: لا ثقة في نظام كييف بشأن المفاوضات

زاخاروفا: لا ثقة في نظام كييف بشأن المفاوضات

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو لا تثق في السلطات الأوكرانية فيما يخص مسألة المفاوضات. 20.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-20T09:07+0000

2022-04-20T09:07+0000

2022-04-20T09:07+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

مفاوضات

أخبار أوكرانيا

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وأشارت زاخاروفا إلى أن الرئيس الأوكران فلاديمير زيلينسكي ظهر علانية في حالة "ضائعة"، موضحة أن الأخير لا يتخذ القرارات بمفرده.وقالت "واشنطن وهياكل الناتو تدير هذه العمليات لسنوات عديدة. بسبب السلوك غير المناسب لرئيس أوكرانيا، فإن العملية برمتها تتقلب - إما يرسلون دليلًا تدريبيًا إلى وزارة الخارجية الروسية، أو يأخذونه بعيدًا".في غضون ذلك، صرح مصدر دبلوماسي روسي رفيع المستوى، أنه من المستحيل الآن القول بأن الولايات المتحدة يمكنها الانضمام إلى المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وتقديم مساهمة بناءة.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول إمكانية انضمام واشنطن إلى المحادثات الروسية الأوكرانية: "بالنظر إلى الموقف الذي يتم صياغته وإعادة إنتاجه على أساس يومي من قبل المسؤولين الأمريكيين، أعتقد أنه لا يوجد مكان لأي مساعدات بناءة".وأضاف المصدر: "لقد اتخذت الولايات المتحدة بشكل لا لبس فيه مسار التصعيد العسكري، حيث قامت بضخ نظام كييف بالأسلحة. التصريحات المتشددة بشكل عام، وغالبًا ما تكون غير مسؤولة، لا تعد البيئة السياسية التي يمكننا التحدث عنها على الإطلاق".

https://arabic.sputniknews.com/20220420/مصدر-لـسبوتنيك-واشنطن-لا-يمكنها-الانضمام-إلى-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-الآن--1061395477.html

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