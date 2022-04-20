https://arabic.sputniknews.com/20220420/صحيفة-أردوغان-يقول-سنحافظ-على-علاقاتنا-مع-إسرائيل-رغم-أحداث-الأقصى-1061425860.html
صحيفة: أردوغان يقول سنحافظ على علاقاتنا مع إسرائيل رغم أحداث الأقصى
صحيفة: أردوغان يقول سنحافظ على علاقاتنا مع إسرائيل رغم أحداث الأقصى
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العلاقات القوية مع إسرائيل أساسية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، بحسب صحيفة "حرييت". 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T18:47+0000
2022-04-20T18:47+0000
2022-04-20T19:23+0000
أخبار تركيا اليوم
القدس
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ونقلت الصحيفة التركية عن أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستحافظ على علاقاتها مع تل أبيب "على الرغم من الأحداث في المسجد الأقصى".وأشارت إلى أن الرئيس التركي اعتبر أن أهمية العلاقات القوية مع إسرائيل ترجع إلى كونها "لاعبا مهما في المنطقة لا يمكن تجاهله".ولفتت إلى أن تصريحات أردوغان جاءت غداة اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ حذر فيها من "التهديدات" التي تسيء إلى "مكانة المسجد الأقصى" في القدس.جاء ذلك على وقع توترات متصاعدة تشهدها الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية منذ بداية شهر رمضان، أسفرت عن إصابة مئات الفلسطينيين.وقال الرئيس التركي على تويتر إنه بحث مع هرتسوغ الأحداث الأخيرة التي تسببت فيها "بعض الجماعات الراديكالية الإسرائيلية وقوات الأمن".وأضاف أردوغان أنه أبلغ الرئيس الإسرائيلي بأن"المداهمات التي شنتها الجماعات المتعصبة" على المسجد الأقصى في الأيام الماضية وانتشار العنف في غزة أمر مزعج أيضا.وشهدت العلاقات بين تركيا وتل أبيب تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة بعد سنوات من القطيعة والجفاء.وهذا التحسن عبّر عن نفسه من خلال زيارة أجراها الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا الشهر الماضي بدعوة من أردوغان.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/تركيا-تعلن-عن-تحييد-30-مسلحا-من-حزب-العمال-الكردستاني-بالعملية-العسكرية-شمالي-العراق-1061402340.html
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أخبار تركيا اليوم, القدس
صحيفة: أردوغان يقول سنحافظ على علاقاتنا مع إسرائيل رغم أحداث الأقصى
18:47 GMT 20.04.2022 (تم التحديث: 19:23 GMT 20.04.2022) تابعنا عبر
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العلاقات القوية مع إسرائيل أساسية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، بحسب صحيفة "حرييت".
ونقلت الصحيفة التركية
عن أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستحافظ على علاقاتها مع تل أبيب "على الرغم من الأحداث في المسجد الأقصى".
وأشارت إلى أن الرئيس التركي اعتبر أن أهمية العلاقات القوية مع إسرائيل ترجع إلى كونها "لاعبا مهما في المنطقة لا يمكن تجاهله".
ولفتت إلى أن تصريحات أردوغان جاءت غداة اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي
يتسحاق هرتسوغ حذر فيها من "التهديدات" التي تسيء إلى "مكانة المسجد الأقصى" في القدس.
جاء ذلك على وقع توترات متصاعدة تشهدها الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية منذ بداية شهر رمضان، أسفرت عن إصابة مئات الفلسطينيين.
وقال الرئيس التركي على تويتر إنه بحث مع هرتسوغ الأحداث الأخيرة التي تسببت فيها "بعض الجماعات الراديكالية الإسرائيلية وقوات الأمن".
وأضاف أردوغان أنه أبلغ الرئيس الإسرائيلي بأن"المداهمات التي شنتها الجماعات المتعصبة" على المسجد الأقصى في الأيام الماضية وانتشار العنف في غزة أمر مزعج أيضا.
وشهدت العلاقات بين تركيا وتل أبيب تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة بعد سنوات من القطيعة والجفاء.
وهذا التحسن عبّر عن نفسه من خلال زيارة أجراها الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا الشهر الماضي بدعوة من أردوغان.