https://arabic.sputniknews.com/20220420/صندوق-النقد-الدولي-كييف-طلبت-منا-5-مليارات-دولار-شهريا-للحفاظ-على-عمل-الاقتصاد-1061414275.html

صندوق النقد الدولي: كييف طلبت منا 5 مليارات دولار شهريا للحفاظ على عمل الاقتصاد

صندوق النقد الدولي: كييف طلبت منا 5 مليارات دولار شهريا للحفاظ على عمل الاقتصاد

قالت كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن أوكرانيا تطلب من الصندوق 5 مليارات دولار شهريا لسير عمل الاقتصاد الوطني في الربع القادم. 20.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-20T13:58+0000

2022-04-20T13:58+0000

2022-04-20T13:58+0000

صندوق النقد الدولي

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وأوضحت جورجيفا في مؤتمر صحفي في واشنطن، اليوم الأربعاء "نحن نعمل عن كثب مع وزارة الخزانة بشأن تقديراتهم لما هو مطلوب للحفاظ على الاقتصاد يعمل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. لقد ذكروا رقمًا قدره 5 مليارات في الشهر، وهو أمر غير واضح، لكننا لا نعتقد أن هذا يتجاوز الاحتياجات المحتملة للبلد".هذا وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يخطط لعقد عدة اتصالات عبر الفيديو مع الشركاء لمناقشة مواصلة دعم أوكرانيا. وجاء في بيان البيت الأبيض، "سيجري الرئيس مكالمة فيديو آمنة مع الحلفاء والشركاء لمناقشة الدعم المستمر لأوكرانيا والجهود المبذولة لمحاسبة روسيا".كما أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس جو بايدن لا ينوي زيارة كييف على الرغم من إلحاح نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحافيين، "لا توجد خطط لدى الرئيس للذهاب إلى هناك. اسمحوا لي فقط أن أكرر هذا".وسبق أن قام عدد من القادة الأوروبيين بزيارة كييف ولقاء زيلينسكي، لكن زيارة بايدن قد تشكل تحديا أمنيا أكثر تعقيدا.هذا وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.

https://arabic.sputniknews.com/20220419/بايدن-يجري-اليوم-الثلاثاء-اتصالات-مع-الشركاء-لمناقشة-مواصلة-دعم-أوكرانيا-1061352603.html

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