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صندوق النقد الدولي: كييف طلبت منا 5 مليارات دولار شهريا للحفاظ على عمل الاقتصاد
صندوق النقد الدولي: كييف طلبت منا 5 مليارات دولار شهريا للحفاظ على عمل الاقتصاد
قالت كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن أوكرانيا تطلب من الصندوق 5 مليارات دولار شهريا لسير عمل الاقتصاد الوطني في الربع القادم. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T13:58+0000
2022-04-20T13:58+0000
صندوق النقد الدولي
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وأوضحت جورجيفا في مؤتمر صحفي في واشنطن، اليوم الأربعاء "نحن نعمل عن كثب مع وزارة الخزانة بشأن تقديراتهم لما هو مطلوب للحفاظ على الاقتصاد يعمل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. لقد ذكروا رقمًا قدره 5 مليارات في الشهر، وهو أمر غير واضح، لكننا لا نعتقد أن هذا يتجاوز الاحتياجات المحتملة للبلد".هذا وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يخطط لعقد عدة اتصالات عبر الفيديو مع الشركاء لمناقشة مواصلة دعم أوكرانيا. وجاء في بيان البيت الأبيض، "سيجري الرئيس مكالمة فيديو آمنة مع الحلفاء والشركاء لمناقشة الدعم المستمر لأوكرانيا والجهود المبذولة لمحاسبة روسيا".كما أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس جو بايدن لا ينوي زيارة كييف على الرغم من إلحاح نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحافيين، "لا توجد خطط لدى الرئيس للذهاب إلى هناك. اسمحوا لي فقط أن أكرر هذا".وسبق أن قام عدد من القادة الأوروبيين بزيارة كييف ولقاء زيلينسكي، لكن زيارة بايدن قد تشكل تحديا أمنيا أكثر تعقيدا.هذا وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/بايدن-يجري-اليوم-الثلاثاء-اتصالات-مع-الشركاء-لمناقشة-مواصلة-دعم-أوكرانيا-1061352603.html
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صندوق النقد الدولي, أخبار أوكرانيا, مساعدات

صندوق النقد الدولي: كييف طلبت منا 5 مليارات دولار شهريا للحفاظ على عمل الاقتصاد

13:58 GMT 20.04.2022
© REUTERS / Yuri Gripasصندوق النقد الدولي، 2020
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© REUTERS / Yuri Gripas
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قالت كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن أوكرانيا تطلب من الصندوق 5 مليارات دولار شهريا لسير عمل الاقتصاد الوطني في الربع القادم.
وأوضحت جورجيفا في مؤتمر صحفي في واشنطن، اليوم الأربعاء "نحن نعمل عن كثب مع وزارة الخزانة بشأن تقديراتهم لما هو مطلوب للحفاظ على الاقتصاد يعمل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. لقد ذكروا رقمًا قدره 5 مليارات في الشهر، وهو أمر غير واضح، لكننا لا نعتقد أن هذا يتجاوز الاحتياجات المحتملة للبلد".

وأضافت جورجيفا أن المبلغ المطلوب لا يأخذ في الاعتبار حاجة أوكرانيا لإعادة بناء اقتصادها المدمر، الذي قالت إنه سيتطلب مخصصات "ضخمة".

هذا وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يخطط لعقد عدة اتصالات عبر الفيديو مع الشركاء لمناقشة مواصلة دعم أوكرانيا.
وجاء في بيان البيت الأبيض، "سيجري الرئيس مكالمة فيديو آمنة مع الحلفاء والشركاء لمناقشة الدعم المستمر لأوكرانيا والجهود المبذولة لمحاسبة روسيا".
كما أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس جو بايدن لا ينوي زيارة كييف على الرغم من إلحاح نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بايدن يجري اليوم الثلاثاء اتصالات مع الشركاء لمناقشة مواصلة دعم أوكرانيا
أمس, 03:45 GMT
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحافيين، "لا توجد خطط لدى الرئيس للذهاب إلى هناك. اسمحوا لي فقط أن أكرر هذا".
وسبق أن قام عدد من القادة الأوروبيين بزيارة كييف ولقاء زيلينسكي، لكن زيارة بايدن قد تشكل تحديا أمنيا أكثر تعقيدا.
هذا وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
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Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 56 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:17 GMT
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