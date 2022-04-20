https://arabic.sputniknews.com/20220420/صورة-وتعليق-لشارابوفا-يثيران-الجدل-على-مواقع-التواصل-1061401202.html

صورة وتعليق لشارابوفا يثيران الجدل على مواقع التواصل

صورة وتعليق لشارابوفا يثيران الجدل على مواقع التواصل

أثارت لاعبة التنس الروسية والمصنفة الأولى عالميا سابقا ماريا شارابوفا، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. 20.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-20T09:18+0000

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واستغلت شارابوفا الاحتفال بعيد ميلادها الخامس والثلاثين، يوم الثلاثاء، لتلمح لأصدقائها ومتابيعها أنها حامل في طفلها الأول.ونشرت شارابوفا عبر حسابها على "إنستغرام" الذي يضم 4.2 مليون متابع، صورة لها وهي تقف على الشاطئ مبتسمة.وقد أثار المنشور تفاعلا واسعا حيث انهالت التهاني على شارابوفا من متابيعها، معبرين عن سعادتهم لها، كما أشاروا إلى تشوقهم لرؤية طفلها الأول.وكانت شارابوفا قد كشفت في ديسمبر/كانون الأول 2020 عن ارتباطها برجل الأعمال البريطاني ألكسندر غيلكس.غيلكس هو رجل أعمال بريطاني يبلغ من العمر 41 عامًا. وهو المؤسس المشارك لصندوق رأس المال الاستثماري "Squared Circles"، وهو أيضًا المؤسس المشارك لمزاد "Paddle8"، الذي ترأسه من 2011 إلى 2018. وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، باع المزاد عام 2015 أعمالا فنية بقيمة تزيد عن 140 مليون دولار. وهو أيضًا عضو مجلس إدارة أكاديمية نيويورك للفنون.وشارابوفا، البالغة 35 عاما، هي لاعبة التنس الروسية الوحيدة التي فازت بجميع المسابقات الكبرى "غراند سلام" في مسيرتها الرياضية. كما فازت مرتين في دورة رولان غاروس ومرة ​​واحدة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة وويمبلدون وأستراليا المفتوحة.أنهت اللاعبة مسيرتها المهنية في 26 فبراير/ شباط 2020. وتعيش شارابوفا في الولايات المتحدة لأكثر من عقدين، وفي عام 2012 أسست شركة "Sugarpova" التي تنتج الحلويات الفاخرة. في وقت سابق، أدرجت شارابوفا في قائمة "فوربس" كواحدة من أغنى النساء في الولايات المتحدة، حيث تقدر ثروتها بـ 200 مليون دولار.

https://arabic.sputniknews.com/20200404/حسناء-التنس-الروسية-شارابوفا-تنشر-رقم-هاتفها-للتواصل-مع-معجبيها-1045070432.html

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