https://arabic.sputniknews.com/20220420/ضبط-43-متسللا-حاولوا-دخول-العراق-بطريقة-غير-شرعية-1061400795.html
ضبط 43 متسللا حاولوا دخول العراق بطريقة غير شرعية
ضبط 43 متسللا حاولوا دخول العراق بطريقة غير شرعية
ضبطت السلطات الأمنية العراقية 43 متسللا يحملون الجنسية الآسيوية حاولوا الدخول إلى الأراضي العراقية بطريقة غير قانونية. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T09:10+0000
2022-04-20T09:10+0000
2022-04-20T09:10+0000
العراق
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وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، يوم الأحد الفائت، في بيان لها، القبض على 43 متسللا يحملون الجنسية الآسيوية.وأوضح بيان للوكالة "من خلال واجباتها في حماية الحدود العراقية مع دول الجوار، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على 43 متسللا يحملون الجنسية الآسيوية حاولوا الدخول إلى الأراضي العراقية قادمين من إحدى دول الجوار بصورة غير قانونية عبر محافظة السليمانية".وأضاف بيان وكالة الاستخبارات: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادة 24/ إقامة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
ضبط 43 متسللا حاولوا دخول العراق بطريقة غير شرعية
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ضبطت السلطات الأمنية العراقية 43 متسللا يحملون الجنسية الآسيوية حاولوا الدخول إلى الأراضي العراقية بطريقة غير قانونية.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية
(واع)، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، يوم الأحد الفائت، في بيان لها، القبض على 43 متسللا يحملون الجنسية الآسيوية.
وأوضح بيان للوكالة "من خلال واجباتها في حماية الحدود العراقية مع دول الجوار، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على 43 متسللا يحملون الجنسية الآسيوية حاولوا الدخول إلى الأراضي العراقية قادمين من إحدى دول الجوار بصورة غير قانونية عبر محافظة السليمانية".
وأضاف بيان وكالة الاستخبارات: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادة 24/ إقامة".