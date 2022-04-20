https://arabic.sputniknews.com/20220420/ضعوه-في-دبابة-وأرسلوه-إلى-كييف-الألمان-يطالبون-بطرد-السفير-الأوكراني-1061401646.html
"ضعوه في دبابة وأرسلوه إلى كييف": الألمان يطالبون بطرد السفير الأوكراني
"ضعوه في دبابة وأرسلوه إلى كييف": الألمان يطالبون بطرد السفير الأوكراني
انتقد قراء صحيفة "دي فيلت" الألمانية السفير الأوكراني أندريه ميلنيك لإعرابه عن عدم رضاه من المساعدة الألمانية "غير الكافية" لنظام كييف. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T09:26+0000
2022-04-20T09:26+0000
2022-04-20T09:26+0000
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حيث طالب العديد من قراء الصحيفة بطرد الدبلوماسي الذي، في رأيهم، ليس منخرطا في مهامه المباشرة، ولكن في هجمات غير مبررة على المستشار أولاف شولتز، الذي رفض تزويد كييف بأسلحة ثقيلة.وكتب شخص باسم كريستيان أو، قائلا: "يجب على ألمانيا الآن أن توقف كل مساعدة، لأن غطرسة السفير والرئيس وموظفيه يجب أن يكون لها حد!".يذكر أن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، أعلن يوم الجمعة 15 أبريل، أن برلين ستخصص ملياري يورو إضافيين (2.16 مليار دولار) للإنفاق العسكري، وسيخصص معظم المبلغ لمساعدة أوكرانيا.كتب ليندنر على "تويتر": "تقارير وسائل الإعلام صحيحة؛ تعديلات الميزانية ستزيد الأموال المخصصة للمساعدة في تعزيز القوات بمقدار ملياري يورو، وستذهب الأموال بشكل كبير لصالح أوكرانيا".
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أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
"ضعوه في دبابة وأرسلوه إلى كييف": الألمان يطالبون بطرد السفير الأوكراني
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انتقد قراء صحيفة "دي فيلت" الألمانية السفير الأوكراني أندريه ميلنيك لإعرابه عن عدم رضاه من المساعدة الألمانية "غير الكافية" لنظام كييف.
حيث طالب العديد من قراء الصحيفة
بطرد الدبلوماسي الذي، في رأيهم، ليس منخرطا في مهامه المباشرة، ولكن في هجمات غير مبررة على المستشار أولاف شولتز، الذي رفض تزويد كييف بأسلحة ثقيلة.
وعلق شخص حمل اسم A.D.E، قائلا "من فضلك، سيد شولتز، ضع السيد ميلنيك في دبابة وأرسله إلى أوكرانيا. لا أستطيع سماعه بعد الآن. هذا الرجل ظن خطأً أن الجيش الألماني متجر للخدمة الذاتية".
وكتب شخص باسم كريستيان أو، قائلا: "يجب على ألمانيا الآن أن توقف كل مساعدة، لأن غطرسة السفير والرئيس وموظفيه يجب أن يكون لها حد!".
يذكر أن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، أعلن يوم الجمعة 15 أبريل، أن برلين ستخصص ملياري
يورو إضافيين (2.16 مليار دولار) للإنفاق العسكري، وسيخصص معظم المبلغ لمساعدة أوكرانيا.
كتب ليندنر على "تويتر": "تقارير وسائل الإعلام صحيحة؛ تعديلات الميزانية ستزيد الأموال المخصصة للمساعدة في تعزيز القوات بمقدار ملياري يورو، وستذهب الأموال بشكل كبير لصالح أوكرانيا".