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طائرات الجيش الإسرائيلي تشن ضربات في قطاع غزة
https://arabic.sputniknews.com/20220420/طائرات-الجيش-الإسرائيلي-تشن-ضربات-في-قطاع-غزة-1061430767.html
طائرات الجيش الإسرائيلي تشن ضربات في قطاع غزة
طائرات الجيش الإسرائيلي تشن ضربات في قطاع غزة
20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T22:32+0000
2022-04-20T22:33+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
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طائرات الجيش الإسرائيلي تشن ضربات في قطاع غزة

22:32 GMT 20.04.2022 (تم التحديث: 22:33 GMT 20.04.2022)
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Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 56 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:02 GMT
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