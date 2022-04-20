https://arabic.sputniknews.com/20220420/طائرات-الجيش-الإسرائيلي-تشن-ضربات-في-قطاع-غزة-1061430767.html
طائرات الجيش الإسرائيلي تشن ضربات في قطاع غزة
طائرات الجيش الإسرائيلي تشن ضربات في قطاع غزة
20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T22:32+0000
2022-04-20T22:32+0000
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2022
الأخبار
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طائرات الجيش الإسرائيلي تشن ضربات في قطاع غزة
22:32 GMT 20.04.2022 (تم التحديث: 22:33 GMT 20.04.2022)
يتبع