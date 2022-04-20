https://arabic.sputniknews.com/20220420/عضو-في-اللجنة-التنفيذية-لمنظمة-التحرير-يدعو-عباس-إلى-مقاطعة-لقاء-الوفد-الأمريكي-1061405941.html
عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يدعو عباس إلى مقاطعة لقاء الوفد الأمريكي
عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يدعو عباس إلى مقاطعة لقاء الوفد الأمريكي
طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) باتخاذ موقف ومقاطعة لقاء الوفد الأمريكي الذي... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T11:06+0000
2022-04-20T11:06+0000
2022-04-20T11:06+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
منظمة التحرير الفلسطينية
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ودعا الصالحي، الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، في بيان له اليوم الأربعاء، أبو مازن إلى عدم استقبال الوفد الأمريكي ومقاطعة اللقاء معه، بحسب ما نقله موقع "معا" الفلسطيني.وقال الصالحي إن "الإدارة الأمريكية متواطئة تماما مع الاحتلال ولم تف بأي من تعهداتها"، وأضاف الصالحي في بيانه أنه "في ظلها (أمريكا) تفرض إسرائيل التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى، وأما زيارة هذا الوفد فهي فقط للتضليل ولتجميل الادعاءات الزائفة لحكومة الاحتلال بغير ذلك".وحيا الصالحي "تصدي وبسالة أبناء شعبنا اليومية في باحات الأقصى دفاعا عنه".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, منظمة التحرير الفلسطينية
عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يدعو عباس إلى مقاطعة لقاء الوفد الأمريكي
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طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) باتخاذ موقف ومقاطعة لقاء الوفد الأمريكي الذي يزور فلسطين.
ودعا الصالحي، الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، في بيان له اليوم الأربعاء، أبو مازن إلى عدم استقبال الوفد الأمريكي ومقاطعة اللقاء معه، بحسب ما نقله موقع "معا
" الفلسطيني.
وقال الصالحي إن "الإدارة الأمريكية متواطئة تماما مع الاحتلال ولم تف بأي من تعهداتها"، وأضاف الصالحي في بيانه أنه "في ظلها (أمريكا) تفرض إسرائيل التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى، وأما زيارة هذا الوفد فهي فقط للتضليل ولتجميل الادعاءات الزائفة لحكومة الاحتلال بغير ذلك".
وحيا الصالحي "تصدي وبسالة أبناء شعبنا اليومية في باحات الأقصى دفاعا عنه".