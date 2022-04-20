عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220420/عضو-في-اللجنة-التنفيذية-لمنظمة-التحرير-يدعو-عباس-إلى-مقاطعة-لقاء-الوفد-الأمريكي-1061405941.html
عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يدعو عباس إلى مقاطعة لقاء الوفد الأمريكي
عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يدعو عباس إلى مقاطعة لقاء الوفد الأمريكي
طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) باتخاذ موقف ومقاطعة لقاء الوفد الأمريكي الذي... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T11:06+0000
2022-04-20T11:06+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
منظمة التحرير الفلسطينية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1052427689_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_dc45ed3d139415204f95d5ff95509da6.jpg
ودعا الصالحي، الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، في بيان له اليوم الأربعاء، أبو مازن إلى عدم استقبال الوفد الأمريكي ومقاطعة اللقاء معه، بحسب ما نقله موقع "معا" الفلسطيني.وقال الصالحي إن "الإدارة الأمريكية متواطئة تماما مع الاحتلال ولم تف بأي من تعهداتها"، وأضاف الصالحي في بيانه أنه "في ظلها (أمريكا) تفرض إسرائيل التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى، وأما زيارة هذا الوفد فهي فقط للتضليل ولتجميل الادعاءات الزائفة لحكومة الاحتلال بغير ذلك".وحيا الصالحي "تصدي وبسالة أبناء شعبنا اليومية في باحات الأقصى دفاعا عنه".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1052427689_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_637bf5213701f63aed66eba43e13db99.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, منظمة التحرير الفلسطينية

عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يدعو عباس إلى مقاطعة لقاء الوفد الأمريكي

11:06 GMT 20.04.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© Sputnik . POOL
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) باتخاذ موقف ومقاطعة لقاء الوفد الأمريكي الذي يزور فلسطين.
ودعا الصالحي، الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، في بيان له اليوم الأربعاء، أبو مازن إلى عدم استقبال الوفد الأمريكي ومقاطعة اللقاء معه، بحسب ما نقله موقع "معا" الفلسطيني.
وقال الصالحي إن "الإدارة الأمريكية متواطئة تماما مع الاحتلال ولم تف بأي من تعهداتها"، وأضاف الصالحي في بيانه أنه "في ظلها (أمريكا) تفرض إسرائيل التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى، وأما زيارة هذا الوفد فهي فقط للتضليل ولتجميل الادعاءات الزائفة لحكومة الاحتلال بغير ذلك".
وحيا الصالحي "تصدي وبسالة أبناء شعبنا اليومية في باحات الأقصى دفاعا عنه".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 56 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала