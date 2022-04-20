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https://arabic.sputniknews.com/20220420/غاغلوف-من-الضروري-حشد-دعم-روسيا-لإجراء-استفتاء-في-أوسيتيا-الجنوبية-1061394519.html
غاغلوف: من الضروري حشد دعم روسيا لإجراء استفتاء في أوسيتيا الجنوبية
غاغلوف: من الضروري حشد دعم روسيا لإجراء استفتاء في أوسيتيا الجنوبية
قال المرشح الرئاسي لأوسيتيا الجنوبية، زعيم حزب "نيكاس"، آلان غاغلوف، إن قرار إجراء استفتاء على دخول أوسيتيا الجنوبية إلى روسيا الاتحادية لا يمكن اتخاذه من جانب... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T05:19+0000
2022-04-20T05:19+0000
أوسيتيا الجنوبية
روسيا
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وقال غاغلوف لوكالة "سبوتنيك": "هناك رغبة لدى شعبنا في لم شمله مع الأشقاء الشماليين كجزء من روسيا"، مشيرًا إلى أن "المجلس الأعلى لأوسيتيا الجنوبية صوت في أيلول/سبتمبر 1991، والمواطنون صوتوا في استفتاء في كانون الثاني/يناير 1992 لإعادة التوحيد مع روسيا". وبلغت نسبة المشاركة 96.9 في المئة، وصوت 99.89 في المئة لصالحها".وقال إنه "إذا استدعت الحاجة إلى استفتاء آخر، فإن أي رئيس منتخب سيجريها، لأن هذه إرادة شعبنا".وأوضح غاغلوف أن "مثل هذا القرار المهم، في رأيي، لا يتم اتخاذه من جانب واحد. والعامل الرئيسي هنا هو استعداد روسيا على تحمل هذه المسؤولية. من الضروري القيام بالأعمال التمهيدية للتوصل إلى اتفاقيات معينة. يجب مقارنة كل خطوة بموقف الشريك الاستراتيجي من أجل عدم تعقيد الوضع الجيوسياسي الصعب بالفعل".
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أوسيتيا الجنوبية, روسيا

غاغلوف: من الضروري حشد دعم روسيا لإجراء استفتاء في أوسيتيا الجنوبية

05:19 GMT 20.04.2022
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أوسيتيا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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قال المرشح الرئاسي لأوسيتيا الجنوبية، زعيم حزب "نيكاس"، آلان غاغلوف، إن قرار إجراء استفتاء على دخول أوسيتيا الجنوبية إلى روسيا الاتحادية لا يمكن اتخاذه من جانب واحد، ويحتاج أولاً إلى حشد دعم روسيا.
وقال غاغلوف لوكالة "سبوتنيك": "هناك رغبة لدى شعبنا في لم شمله مع الأشقاء الشماليين كجزء من روسيا"، مشيرًا إلى أن "المجلس الأعلى لأوسيتيا الجنوبية صوت في أيلول/سبتمبر 1991، والمواطنون صوتوا في استفتاء في كانون الثاني/يناير 1992 لإعادة التوحيد مع روسيا". وبلغت نسبة المشاركة 96.9 في المئة، وصوت 99.89 في المئة لصالحها".
وأضاف غاغلوف: "من وجهة نظر القانون الدولي، تم إجراء الاستفتاء بشكل لا تشوبه شائبة. لم تكن جورجيا آنذاك عضوًا في الأمم المتحدة، ولا معترف بها دوليًا. على أساس هذه الوثائق، اعترفت روسيا باستقلالنا، ولديهم القوة القانونية الكافية لإعادة التوحيد".
وقال إنه "إذا استدعت الحاجة إلى استفتاء آخر، فإن أي رئيس منتخب سيجريها، لأن هذه إرادة شعبنا".
وأوضح غاغلوف أن "مثل هذا القرار المهم، في رأيي، لا يتم اتخاذه من جانب واحد. والعامل الرئيسي هنا هو استعداد روسيا على تحمل هذه المسؤولية. من الضروري القيام بالأعمال التمهيدية للتوصل إلى اتفاقيات معينة. يجب مقارنة كل خطوة بموقف الشريك الاستراتيجي من أجل عدم تعقيد الوضع الجيوسياسي الصعب بالفعل".
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