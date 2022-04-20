https://arabic.sputniknews.com/20220420/فرض-حظر-التجول-في-قضاء-الشطرة-التابع-لمحافظة-ذي-قار-العراقية-على-خلفية-اشتباكات-قبلية-1061412485.html

فرض حظر التجول في قضاء "الشطرة" التابع لمحافظة ذي قار العراقية على خلفية اشتباكات قبلية

فرض حظر التجول في قضاء "الشطرة" التابع لمحافظة ذي قار العراقية على خلفية اشتباكات قبلية

أعلن محافظ ذي قار جنوبي العراق محمد هادي الغزي، اليوم الأربعاء، فرض حظر للتجول في قضاء الشطرة التابع للمحافظة على خلفية اشتباكات عشائرية مسلحة أدت إلى مقتل... 20.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-20T13:21+0000

2022-04-20T13:21+0000

2022-04-20T13:21+0000

العراق

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049406484_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3f32a06695f9b5251f866c410b5dcb78.jpg

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار، في بيان، أن "محافظ ذي قار الدكتور محمد هادي الغزي قد أعلن حظرا شاملا للتجول في قضاء الشطرة شمالي المحافظة ابتداء من صباح اليوم وحتى إشعار آخر في الوقت الذي وجه فيه بإطلاق عملية أمنية في المدينة لملاحقة العابثين بالأمن فيها" .ولفت إلى أن التوجيه "جاء في إطار إجراءات استعادة الأمن وفرض القانون في القضاء على خلفية اشتباكات عشائرية مسلحة وقعت في المدينة مساء أمس الثلاثاء"، لافتا إلى أن المحافظ "أمر بإطلاق عملية أمنية لملاحقة العابثين في الأمن في المدينة باسم الشهيد (علي جميل) والذي استشهد أثناء أداء الواجب، على أن تنفذ العملية بدعم من فوج من مكافحة الإرهاب وفوجين من القوات الخاصة" .وبحسب البيان، طالب المحافظ الأجهزة الأمنية في المحافظة وقيادة عمليات سومر "بأخذ دورها في اعتقال الجناة وفرض الأمن في الشطرة وهو ما لم يتحقق بدون فرض هيبة الدولة وإعادة الثقة للمواطن برجل الأمن".كما أكد نواب محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، أن بعض العشائر في المحافظة تمتلك سلاحاً ثقيلاً، داعين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لفرض الأمن بالمحافظة، حسبما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".وقال النائب عن المحافظة عادل الركابي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة نواب المحافظة: إن "محافظة ذي قار تشهد وضعا أمنياً مزرياً لا يمكن قبوله، لان هناك زهقاً لأرواح المواطنين، آخرها استشهاد مسؤول استخبارات عمليات سومر".وأضاف ان "المحافظة تستغيث بمدنها كافة"، مشيراً إلى أن "بعض العشائر تمتلك سلاحاً ثقيلاً".وشدد الركابي على ضرورة "اتخاذ إجراءات استثنائية لمعالجة الوضع الاستثنائي في ذي قار"، داعيًا "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لفرض الأمن والنظام".وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، فرض طوق أمني في قرية "آل سعدون" ضمن قضاء الشطرة في محافظة ذي قار، على خلفية نزاع عشائري تسبب بمقتل مدير استخبارات عمليات سومر.وذكرت الخلية، في بيان، أن "القوات الأمنية في قيادة عمليات سومر فرضت طوقاً أمنياً في قرية "آل سعدون" ضمن قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار، على خلفية نزاع عشائري أسفر عن استشهاد العميد علي جميل عبد خلف، مدير قسم استخبارات قيادة عمليات سومر، أثناء فض هذا النزاع".ويشهد العراق اشتباكات عشائرية مسلحة بشكل متكرر تستخدم فيها مختلف الأسلحة، وغالبا ما تؤدي إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

https://arabic.sputniknews.com/20220420/بوتين-استبدال-الشركات-الأجنبية-بمؤسسات-محلية-يؤدي-إلى-زيادة-الجودة-1061407665.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العراق, العالم العربي