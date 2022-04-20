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https://arabic.sputniknews.com/20220420/قائد-الجيش-الإيراني-نتصدى-باقتدار-لأي-تهديد-يستهدف-البلاد-وحدودها-وأمنها-1061408849.html
قائد الجيش الإيراني: نتصدى باقتدار لأي تهديد يستهدف البلاد وحدودها وأمنها
قائد الجيش الإيراني: نتصدى باقتدار لأي تهديد يستهدف البلاد وحدودها وأمنها
قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، إن القوات المسلحة تقف باقتدار أمام أي تهديد يستهدف البلاد وحدودها وأمن واستقرار الشعب. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T11:59+0000
2022-04-20T11:59+0000
إيران
أخبار إيران
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وشارك موسوي، صباح اليوم الأربعاء، في مراسم إزاحة الستار عن منجزات مركز "الشهيد زرهرن" لتطوير وتحديث وتصنيع المعدات العسكرية التابع للقوة البرية للجيش.واعتبر موسوي في تصريحات له أن القوة البرية تشكل العمود الفقري للجيش وقال: "لقد جرت خلال الأعوام الأخيرة أنشطة جيدة في القوة البرية للجيش للارتقاء بالقدرات القتالية وتطبيق هذه القدرات في الميدان لتنفيذ المهمات العسكرية ومساعدة المواطنين"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".وأشار القائد العسكري إلى أن "القادة السابقين للقوة البرية للجيش يمكنهم التأكيد بأن هذه القوة حققت نموا في مختلف المجالات مثل المعدات والتدريبات والتنظيم وطبيعة النظر للمهمات بما يحقق السرعة في العمل والرد السريع".وأكد موسوي أن "قوات الجيش وباقي القوات المسلحة جاهزة بكل قوة واقتدار لتحقيق الأهداف السامية لإيران وتبذل كل مساعيها لتنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة بأفضل صورة ممكنة وتقف باقتدار أمام أي تهديد يريد استهداف إيران وحدود وثغور هذا الوطن العزيز واستقرار الشعب وسنرد بما يستلزم الأمر ولن نسمح بأن يهنأ أعداء هذا الشعب".
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إيران, أخبار إيران

قائد الجيش الإيراني: نتصدى باقتدار لأي تهديد يستهدف البلاد وحدودها وأمنها

11:59 GMT 20.04.2022
© AFP 2022 / Iranian Army officeقائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي خلال مناورات "الاقتدار 99" للقوة البرية للجيش الإيراني في سواحل مكران جنوبي شرق إيران، 19 يناير 2021
قائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي خلال مناورات الاقتدار 99 للقوة البرية للجيش الإيراني في سواحل مكران جنوبي شرق إيران، 19 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© AFP 2022 / Iranian Army office
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قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، إن القوات المسلحة تقف باقتدار أمام أي تهديد يستهدف البلاد وحدودها وأمن واستقرار الشعب.
وشارك موسوي، صباح اليوم الأربعاء، في مراسم إزاحة الستار عن منجزات مركز "الشهيد زرهرن" لتطوير وتحديث وتصنيع المعدات العسكرية التابع للقوة البرية للجيش.
واعتبر موسوي في تصريحات له أن القوة البرية تشكل العمود الفقري للجيش وقال: "لقد جرت خلال الأعوام الأخيرة أنشطة جيدة في القوة البرية للجيش للارتقاء بالقدرات القتالية وتطبيق هذه القدرات في الميدان لتنفيذ المهمات العسكرية ومساعدة المواطنين"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".
وأشار القائد العسكري إلى أن "القادة السابقين للقوة البرية للجيش يمكنهم التأكيد بأن هذه القوة حققت نموا في مختلف المجالات مثل المعدات والتدريبات والتنظيم وطبيعة النظر للمهمات بما يحقق السرعة في العمل والرد السريع".
وأكد موسوي أن "قوات الجيش وباقي القوات المسلحة جاهزة بكل قوة واقتدار لتحقيق الأهداف السامية لإيران وتبذل كل مساعيها لتنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة بأفضل صورة ممكنة وتقف باقتدار أمام أي تهديد يريد استهداف إيران وحدود وثغور هذا الوطن العزيز واستقرار الشعب وسنرد بما يستلزم الأمر ولن نسمح بأن يهنأ أعداء هذا الشعب".
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