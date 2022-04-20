https://arabic.sputniknews.com/20220420/قائد-الجيش-الإيراني-نقف-باقتدار-أمام-أي-تهديد-يستهدف-البلاد-وقادرون-على-صنع-طائرات-حربية-1061400173.html

قائد الجيش الإيراني: نقف باقتدار أمام أي تهديد يستهدف البلاد وقادرون على صنع طائرات حربية

قائد الجيش الإيراني: نقف باقتدار أمام أي تهديد يستهدف البلاد وقادرون على صنع طائرات حربية

أكد قائد الجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، على قدرة الصناعات الجوية على صنع طائرات حربية، مشيراً إلى التقدم الجيد الحاصل في مجال صنع المروحيات وقطع... 20.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-20T09:01+0000

2022-04-20T09:01+0000

2022-04-20T09:01+0000

أخبار إيران

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وقال موسوي، خلال لقاء القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، إن "الاكتفاء الذاتي في الجيش خاصة في القوة الجوية تم بناء أساسه في فترة الشهيد ستاري في مجموعة "أوج" التابعة للقوة الجوية"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف: "إنه وفي ضوء الثقافة الجيدة للملاحة الجوية والبنية التحتية الجيدة والراسخة المتوفرة، يمكننا القول بثقة بأننا قادرون على صنع المقاتلات كما أن الجيش حقق منجزات جيدة في مجال صنع المروحيات وقطع غيارها حيث أن مسيرتها التكاملية مازالت مستمرة".وأكد القائد العام للجيش الإيراني، أن "القوات المسلحة ومن ضمنها قوات الجيش تقف باقتدار أمام أي تهديد يستهدف البلاد وحدودها وأمن واستقرار الشعب".وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي قال إن الوحدة بين قواته والجيش أدخلت اليأس في قلوب أعداء البلاد، مشيرا إلى أن "التآلف والتعاضد والوحدة بين الجيش والحرس الثوري، أثار غيض أعداء إيران الإسلامية وأدخل اليأس في قلوبهم".وأكد سلامي في رسالة بعثها إلى القائد العام للجيش اللواء سيد عبدالرحيم موسوي، بمناسبة يوم الجيش، على أن يوم الجيش "مناسبة تذكرنا بحكمة ووعي وبصيرة مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني لإحباط المؤامرة الكبرى التي حاكتها زمرة المنافقين وأعداء الثورة في باكورة تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية المقدس، وذلك للقضاء على قوة الجيش الايراني".وأشار قائد الحرس الثوري إلى أن "بطولات وتضحيات الجيش الإيراني للدفاع عن استقلال البلاد ووحدة أراضيها والمصالح الوطنية على مدى أكثر من أربعين سنة، لاسيما خلال حرب الثماني سنوات المفروضة، والتي تبلورت تجاربها وتنامت مع الإبداعات والمنجزات الدفاعية والعسكرية المتطورة والرادعة بشتى المجالات".

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