https://arabic.sputniknews.com/20220420/قتلى-وجرحى-جراء-انفجارات-في-منجم-للفحم-جنوبي-بولندا-1061405032.html
قتلى وجرحى جراء انفجارات في منجم للفحم جنوبي بولندا
قتلى وجرحى جراء انفجارات في منجم للفحم جنوبي بولندا
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرون، إثر انفجارات في منجم للفحم جنوبي بولندا. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T10:46+0000
2022-04-20T10:46+0000
2022-04-20T10:46+0000
العالم
بولندا
صوت انفجار
منجم فحم
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وقالت السلطات البولندية، اليوم الأربعاء، إن الانفجارات وقعت بسبب غاز الميثان عند الساعة 12:15 صباحا على عمق ألف متر تحت سطح منجم بنيوفيك في باولويتشي الذي تديره شركة التعدين "جاسترزيبسكا سبولكا ويجلوا".وفقدت السلطات التواصل مع 7 أشخاص خلال عمليات البحث والإنقاذ.وفي السياق، أشار الأطباء في مستشفى سيميانوفيتشي سلاسكي، المتخصص في علاج الحروق، إلى أن حالة بعض المصابين خطيرة.وقالوا إنهم "أصيبوا بحروق في الرئتين وفي مناطق واسعة من أجسادهم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بولندا, صوت انفجار, منجم فحم
قتلى وجرحى جراء انفجارات في منجم للفحم جنوبي بولندا
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لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرون، إثر انفجارات في منجم للفحم جنوبي بولندا.
وقالت السلطات البولندية، اليوم الأربعاء، إن الانفجارات وقعت بسبب غاز الميثان عند الساعة 12:15 صباحا على عمق ألف متر تحت سطح منجم بنيوفيك في باولويتشي الذي تديره شركة التعدين "جاسترزيبسكا سبولكا ويجلوا".
وفقدت السلطات التواصل مع 7 أشخاص خلال عمليات البحث والإنقاذ.
وفي السياق، أشار الأطباء في مستشفى سيميانوفيتشي سلاسكي، المتخصص في علاج الحروق، إلى أن حالة بعض المصابين خطيرة.
وقالوا إنهم "أصيبوا بحروق في الرئتين وفي مناطق واسعة من أجسادهم".