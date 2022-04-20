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كلب بوليسي يكشف تهريب مخدرات داخل مصباح سيارة... فيديو
كلب بوليسي يكشف تهريب مخدرات داخل مصباح سيارة... فيديو
يستخدم مهربو المخدرات حيلا مختلفة لإخفائها سواء داخل المواد الغذائية أو المتعلقات الشخصية أو حتى داخل بعض أجزاء المركبات. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T10:31+0000
2022-04-20T10:31+0000
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ورغم نجاح بعض عمليات التهريب، إلا أنه في كثير من الأحيان يتم اكتشافها باستخدام الأجهزة المتطورة الخاصة بالكشف عن المخدرات أو عن طريق الكلاب البوليسية المدربة على مثل هذه المهام.نشرت صحيفة "يني شفق" التركية مقطع فيديو قالت إنه يرصد لحظة اكتشاف كمية من المخدرات حاول أحد الأشخاص إخفائها داخل مصباح سيارة.ويظهر في الفيديو كلب بوليسي أثناء اكتشافه وجود كمية من المخدرات مخبأة داخل المصباح الخلفي للسيارة، ومن ثم تم إلقاء القبض على المهرب بواسطة الشرطة.
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منوعات, أخبار تركيا اليوم

كلب بوليسي يكشف تهريب مخدرات داخل مصباح سيارة... فيديو

10:31 GMT 20.04.2022
© Sputnik . Mikhail Fomichev / الذهاب إلى بنك الصوركلب بوليسي
كلب بوليسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© Sputnik . Mikhail Fomichev
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يستخدم مهربو المخدرات حيلا مختلفة لإخفائها سواء داخل المواد الغذائية أو المتعلقات الشخصية أو حتى داخل بعض أجزاء المركبات.
ورغم نجاح بعض عمليات التهريب، إلا أنه في كثير من الأحيان يتم اكتشافها باستخدام الأجهزة المتطورة الخاصة بالكشف عن المخدرات أو عن طريق الكلاب البوليسية المدربة على مثل هذه المهام.
نشرت صحيفة "يني شفق" التركية مقطع فيديو قالت إنه يرصد لحظة اكتشاف كمية من المخدرات حاول أحد الأشخاص إخفائها داخل مصباح سيارة.
ويظهر في الفيديو كلب بوليسي أثناء اكتشافه وجود كمية من المخدرات مخبأة داخل المصباح الخلفي للسيارة، ومن ثم تم إلقاء القبض على المهرب بواسطة الشرطة.
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