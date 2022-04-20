https://arabic.sputniknews.com/20220420/كيف-ظهر-رعايا-روسيا-في-دونباس؟-1061410465.html

كيف ظهر رعايا روسيا في دونباس؟

كيف ظهر رعايا روسيا في دونباس؟

بعد إعلان استقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وهما جمهوريتان تقعان في منطقة دونباس، عن نظام الحكم في أوكرانيا عام 2014 أقبل السكان فيهما على نيل... 20.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-20T13:21+0000

2022-04-20T13:21+0000

2022-04-20T13:21+0000

دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022

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1 – لماذا أصدرت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان بطاقة هوية وطنية؟كان استفتاء تقرير المصير الذي أجري في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في الحادي عشر من مايو/ أيار 2014 يراعي إمكانية انضمام الجمهوريتين إلى روسيا. ولأن هذا لم يتحقق حتى الآن في حين أعلنت الجمهوريتان استقلالهما فإنهما أصدرتا بطاقة هوية وطنية.2 – ما هي الخصوصية المتميزة للبطاقات الشخصية لمواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين؟شرعت سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في توزيع البطاقات الشخصية على المواطنين منذ مارس/ آذار 2016. وتشبه البطاقة الشخصية الخاصة بمواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بطاقة الهوية الروسية، ولكنها تفوقها حمايةً ضد التزوير. وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن الاعتراف بالبطاقة الشخصية الخاصة بمواطني جمهوريتي دونباس الشعبيتين في فبراير/ شباط 2017.3 – لماذا احتاجت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان إلى بطاقة الهوية الوطنية؟قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية السابق ألكسندر زاخارتشينكو في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 في رد له على هذا السؤال إن ثمة حاجة إلى بطاقة الهوية الوطنية لاستحالة الانضمام إلى روسيا في الوقت الراهن حيث لا بد أن يؤدي ذلك إلى شحن الأجواء حول روسيا. وأضاف أن روسيا ستطرح بنفسها خيارات للتعايش المشترك عندما سيتغير الوضع الدولي لصالحها.4 – متى وكيف بدأ مواطنو جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يحصلون على الجنسية الروسية؟أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بتسهيل حصول السكان في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على الجنسية الروسية في أبريل/ نيسان 2019. ووفق هذا المرسوم فإن الراغبين في نيل الجنسية الروسية من مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يقدمون الطلب المناسب مع بطاقة الهوية الوطنية التي تحتوي على الإشارة إلى محل سكناهم إلى وزارة الداخلية الروسية.5 – هل ستمنح روسيا الجنسية لسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الذين يحملون بطاقة الهوية الأوكرانية؟لم ينظر جميع السكان في منطقة دونباس إلى بطاقة الهوية الوطنية على أنها خطوة نحو الحصول على الجنسية الروسية، ولهذا لم يروا حتى أبريل/ نيسان 2019 داعيا لتغيير بطاقة الهوية الأوكرانية. وبالنسبة لهؤلاء لا يمكن أن يحصلوا على الجنسية الروسية إلا بعد أن ينالوا بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بمواطني جمهورية دونيتسك أو لوغانسك.6 – كم عدد حاملي الجنسية الروسية في منطقة دونباس حاليًا؟أعلن النائب الأول لرئيس لجنة مجلس النواب الروسي للتعامل مع الروس المقيمين في الخارج، فيكتور فودولاتسكي، في فبراير/ شباط 2022 أن دونياس تحتضن أكثر من 775 ألف شخص من حاملي الجنسية الروسية، وهناك نحو 110 آلاف شخص ينتظرون الحصول على بطاقة الهوية الروسية بناء لطلبهم.7 – هل يمكن لمن يعيش في أوكرانيا أن يحصل على البطاقة الشخصية الخاصة بمواطني الدول الأخرى غير روسيا؟لقد حصل أكثر من 100 ألف شخص من سكان الغرب الأوكراني على بطاقة الهوية المجرية حسب مصادر إعلامية.وكان وزير الخارجية الروماني تيودور ميليشكانو أعلن في عام 2019 أن الكثيرين من ذوي الأصول الرومانية المقيمين في أوكرانيا يحصلون على بطاقة الهوية الرومانية من دون أن يحدد عددهم.وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية في عام 2020 بنيل الغالبية العظمى من المنتمين إلى الجالية البلغارية في أوكرانيا للجنسية البلغارية.ويمكن لمن يعيش في أوكرانيا أن يحصل على الجنسية البولندية أيضا. وأعلنت وزارة الخارجية البولندية أن أكثر من 100 ألف مواطن أوكراني معظمهم سكان مقاطعات لفوف وإيفانوفرانكوفسك وتيرنوبول، حصلوا على "بطاقة البولندي" في خطوة أولى نحو نيل الجنسية البولندية.

https://arabic.sputniknews.com/20220419/أهم-أحداث-الحرب-في-دونباس-خلال-ثمانية-أعوام-1061369093.html

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