https://arabic.sputniknews.com/20220420/لأول-مرة-إسرائيل-تمنح-أوكرانيا-خوذات-وسترات-واقية-1061420527.html
لأول مرة... إسرائيل تمنح أوكرانيا خوذات وسترات واقية
لأول مرة... إسرائيل تمنح أوكرانيا خوذات وسترات واقية
أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية عن منح كييف خوذات وسترات واقية من الرصاص. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T15:38+0000
2022-04-20T15:38+0000
2022-04-20T15:38+0000
إسرائيل
بيني غانتس
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا
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وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، إن إسرائيل سترسل خوذات وسترات الواقية إلى كييف.وكانت إسرائيل قد امتنعت حتى الآن عن الاستجابة لطلبات أوكرانيا بتزويدها بالسلاح والمعدات والتجهيزات العسكرية.وقال غانتس في تغريدة على حسابه بتويتر إن تلك التجهيزات سيبتم تسليمها إلى قوات الإنقاذ الأوكرانية والمنظمات المدنية.والجمعة الماضية، انتقدت وزارة الخارجية الروسية، تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، بشأن دعم بلاده لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.كما أعرب السفير الروسي لدى تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، عن عدم رضا موسكو بشأن التصريحات الإسرائيلية حول الأزمة في أوكرانيا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية صارمة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض في بيلاروس وتركيا بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/الخارجية-الروسية-تهاجم-إسرائيل-أطول-احتلال-زمني-في-تاريخ-العالم-بتواطؤ-أمريكي-وغربي-1061234431.html
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, بيني غانتس, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا
لأول مرة... إسرائيل تمنح أوكرانيا خوذات وسترات واقية
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أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية عن منح كييف خوذات وسترات واقية من الرصاص.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، إن إسرائيل سترسل خوذات وسترات الواقية إلى كييف.
وكانت إسرائيل قد امتنعت حتى الآن عن الاستجابة لطلبات أوكرانيا بتزويدها بالسلاح والمعدات والتجهيزات العسكرية.
وقال غانتس في تغريدة على حسابه بتويتر إن تلك التجهيزات سيبتم تسليمها إلى قوات الإنقاذ الأوكرانية والمنظمات المدنية.
والجمعة الماضية، انتقدت وزارة الخارجية الروسية
، تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، بشأن دعم بلاده لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كما أعرب السفير الروسي لدى تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، عن عدم رضا موسكو بشأن التصريحات الإسرائيلية
حول الأزمة في أوكرانيا.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية صارمة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض في بيلاروس وتركيا بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.