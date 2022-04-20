https://arabic.sputniknews.com/20220420/ليفربول-يتغنى-بهدفي-محمد-صلاح-في-شباك-مانشستر-يونايتد-فيديو-1061427964.html
ليفربول يتغنى بهدفي محمد صلاح في شباك مانشستر يونايتد... فيديو
ليفربول يتغنى بهدفي محمد صلاح في شباك مانشستر يونايتد... فيديو
تغنى فريق ليفربول الإنجليزي بهدفي جناح النادي قائد المنتخب المصري، محمد صلاح، في شباك مانشستر يونايتد، أمس الثلاثاء. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T20:12+0000
2022-04-20T20:12+0000
2022-04-20T20:12+0000
مجتمع
ليفربول
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ونشر نادي ليفربول تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن محمد صلاح تلقى تمريرة حاسمة ومذهلة من صديقه السنغالي، ساديو ماني، ليستلمها قائد الفريق المصري وينهيها بشكل عظيم.وقال النادي الإنجليزي في تغريدته: "تمريرة حاسمة مذهلة من ماني.. واستلام رائع وإنهاء عظيم من الملك المصري".ولم يكتف فريق "الريدز" بذلك، بل دعا نادي ليفربول الإنجليزي إلى الاستمتاع بهدفي محمد صلاح في شباك مانشستر يونايتد، من جميع الزوايا الممكنة.وكان فريق ليفربول قد حقق، أمس الثلاثاء، فوزا مستحقا على حساب نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 4-0، ليتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.وفي المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2021-2022، تألق المصري محمد صلاح، حيث سجل مرتين في مرمى مانشستر يونايتد.وينتظر ليفربول نتيجة مواجهة مانشستر سيتي وبرايتون التي ستقام، مساء الأربعاء، لتحسم استمرار الريدز على قمة البريميرليغ حال تعادل أو خسارة السيتي في اللقاء.إذ يتقدم ليفربول بنقطتين على مانشستر سيتي في قمة الجدول، لكنه لا يزال بحاجة إلى التقدم ليصبح بطل إنجلترا في مبارياته السبع المتبقية في الدوري هذا الموسم للفوز باللقب.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, ليفربول
ليفربول يتغنى بهدفي محمد صلاح في شباك مانشستر يونايتد... فيديو
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تغنى فريق ليفربول الإنجليزي بهدفي جناح النادي قائد المنتخب المصري، محمد صلاح، في شباك مانشستر يونايتد، أمس الثلاثاء.
ونشر نادي ليفربول تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن محمد صلاح تلقى تمريرة حاسمة ومذهلة من صديقه السنغالي، ساديو ماني، ليستلمها قائد الفريق المصري وينهيها بشكل عظيم.
وقال النادي الإنجليزي في تغريدته: "تمريرة حاسمة مذهلة من ماني.. واستلام رائع وإنهاء عظيم من الملك المصري".
ولم يكتف فريق "الريدز" بذلك، بل دعا نادي ليفربول الإنجليزي إلى الاستمتاع بهدفي محمد صلاح في شباك مانشستر يونايتد
، من جميع الزوايا الممكنة.
وكان فريق ليفربول قد حقق، أمس الثلاثاء، فوزا مستحقا على حساب نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 4-0، ليتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"
ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2021-2022، تألق المصري محمد صلاح، حيث سجل مرتين في مرمى مانشستر يونايتد.
وينتظر ليفربول نتيجة مواجهة مانشستر سيتي وبرايتون التي ستقام، مساء الأربعاء، لتحسم استمرار الريدز على قمة البريميرليغ حال تعادل أو خسارة السيتي في اللقاء.
إذ يتقدم ليفربول بنقطتين على مانشستر سيتي في قمة الجدول، لكنه لا يزال بحاجة إلى التقدم ليصبح بطل إنجلترا في مبارياته السبع المتبقية في الدوري هذا الموسم للفوز باللقب.