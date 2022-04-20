https://arabic.sputniknews.com/20220420/ماذا-قال-كلوب-عن-لفتة-جماهير-ليفربول-تجاه-رونالدو-1061412075.html
ماذا قال كلوب عن لفتة جماهير ليفربول تجاه رونالدو
ماذا قال كلوب عن لفتة جماهير ليفربول تجاه رونالدو
علّق الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، على اللفتة التي قام بها جمهور فريقه، تجاه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، خلال مباراة... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T13:10+0000
2022-04-20T13:10+0000
2022-04-20T13:10+0000
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
رياضة
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وقال كلوب، في تصريحات صحفية عقب المباراة، تعليقًا على لفتة جماهير ليفربول: "أحببت ذلك، هذا هو بالضبط ما ينبغي أن تكون عليه كرة القدم".وأضاف: "كل التنافس ندعه جانبًا في هذه اللحظة، لقد كان ذلك رائعا، كل أفكارنا في هذه اللحظة كانت مع كريستيانو وعائلته".وتابع: "من الواضح أن الجميع يعرفون منذ الأمس، سمعت لأول مرة عن ذلك. هناك أشياء كثيرة أكثر أهمية في الحياة من كرة القدم".وأتم قائلا: "لذا كانت تلك لحظة المباراة بالنسبة لي".وكان جمهور ليفربول قد خصص الدقيقة 7 من المباراة، أمس الثلاثاء، للتصفيق للنجم البرتغالي الغائب عن اللقاء، لمساندته بعد وفاة نجله خلال عملية ولادته.وأعلن كريستيانو رونالدو، يوم الاثنين الماضي، وفاة نجله خلال ولادته، بينما تم ميلاد توأمته، وهو ما أجبره على الغياب عن المباراة.وتمكن ليفربول من الفوز على مانشستر يونايتد برباعية نظيفة، ليعتلي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا، في انتظار نتيجة مواجهة مانشستر سيتي وبرايتون، اليوم الأربعاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/كريستيانو-رونالدو-يعلن-وفاة-ابنه-1061346182.html
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ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, رياضة
ماذا قال كلوب عن لفتة جماهير ليفربول تجاه رونالدو
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علّق الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، على اللفتة التي قام بها جمهور فريقه، تجاه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، خلال مباراة الفريقين أمس.
وقال كلوب
، في تصريحات صحفية عقب المباراة، تعليقًا على لفتة جماهير ليفربول: "أحببت ذلك، هذا هو بالضبط ما ينبغي أن تكون عليه كرة القدم".
وأضاف: "كل التنافس ندعه جانبًا في هذه اللحظة، لقد كان ذلك رائعا، كل أفكارنا في هذه اللحظة كانت مع كريستيانو وعائلته".
وتابع: "من الواضح أن الجميع يعرفون منذ الأمس، سمعت لأول مرة عن ذلك. هناك أشياء كثيرة أكثر أهمية في الحياة من كرة القدم".
وأتم قائلا: "لذا كانت تلك لحظة المباراة بالنسبة لي".
وكان جمهور ليفربول
قد خصص الدقيقة 7 من المباراة، أمس الثلاثاء، للتصفيق للنجم البرتغالي الغائب عن اللقاء، لمساندته بعد وفاة نجله خلال عملية ولادته.
وأعلن كريستيانو رونالدو
، يوم الاثنين الماضي، وفاة نجله خلال ولادته، بينما تم ميلاد توأمته، وهو ما أجبره على الغياب عن المباراة.
وتمكن ليفربول من الفوز على مانشستر يونايتد برباعية نظيفة، ليعتلي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا، في انتظار نتيجة مواجهة مانشستر سيتي وبرايتون، اليوم الأربعاء.