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ماكرون: قانون حظر الحجاب الذي تنوي مارين لوبان فرضه سوف يخلق "حربا أهلية"
ماكرون: قانون حظر الحجاب الذي تنوي مارين لوبان فرضه سوف يخلق "حربا أهلية"
قدر المرشح الرئاسي الفرنسي، إيمانويل ماكرون أن قانون حظر الحجاب الذي تنوي منافسته في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، مارين لوبان، سوف يتسبب في "حرب أهلية". 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T22:17+0000
2022-04-20T22:17+0000
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
مارين لوبان
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح ماكرون، ردا على إعلان لوبان خلال المناظرة الرئاسية التي تبثها قنوات فرنسية، أنه في حالة ذهبت لوبان إلى النهاية في هذا الإجراء، سوف "تخلق حربا أهلية".وجاء تصريح ماكرون، ردا على تصريح لوبان بأنها محبذة لحظر الحجاب في الأماكن العامة لأنه زي يفرضه الإسلاميين بحسب اعتقادها.وبين ماكرون، "معي، لن يكون هناك حظر لغطاء الرأس والكيباه (غطاء الرأس اليهودي)، والإشارات الدينية"، معتبرا قانون لوبان بأنه "قانون رفض" للآخر.وأسفرت الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت يوم 10 أبريل/ نيسان الجاري، عن حصول الرئيس الحالي للبلاد، إيمانويل ماكرون، على 27.84% من الأصوات، بينما حصلت منافسته زعيمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، على 23.15%.وستجرى الجولة الثانية بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان في الـ24 من أبريل/نيسان 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/حملة-مارين-لوبان-ترفض-اتهامات-الاختلاس-الموجهة-ضدها-من-الاتحاد-الأوروبي-1061367897.html
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أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, مارين لوبان

ماكرون: قانون حظر الحجاب الذي تنوي مارين لوبان فرضه سوف يخلق "حربا أهلية"

22:17 GMT 20.04.2022
© AFP 2022 / Thomas Coex الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022 - الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، 2 أبريل 2022
الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022 - الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، 2 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© AFP 2022 / Thomas Coex
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قدر المرشح الرئاسي الفرنسي، إيمانويل ماكرون أن قانون حظر الحجاب الذي تنوي منافسته في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، مارين لوبان، سوف يتسبب في "حرب أهلية".
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح ماكرون، ردا على إعلان لوبان خلال المناظرة الرئاسية التي تبثها قنوات فرنسية، أنه في حالة ذهبت لوبان إلى النهاية في هذا الإجراء، سوف "تخلق حربا أهلية".
وجاء تصريح ماكرون، ردا على تصريح لوبان بأنها محبذة لحظر الحجاب في الأماكن العامة لأنه زي يفرضه الإسلاميين بحسب اعتقادها.
لوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
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وبين ماكرون، "معي، لن يكون هناك حظر لغطاء الرأس والكيباه (غطاء الرأس اليهودي)، والإشارات الدينية"، معتبرا قانون لوبان بأنه "قانون رفض" للآخر.
وأسفرت الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت يوم 10 أبريل/ نيسان الجاري، عن حصول الرئيس الحالي للبلاد، إيمانويل ماكرون، على 27.84% من الأصوات، بينما حصلت منافسته زعيمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، على 23.15%.
وستجرى الجولة الثانية بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان في الـ24 من أبريل/نيسان 2022.
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