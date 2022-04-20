عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220420/مجلس-الوزراء-السعودي-يوافق-على-اتفاقية-بشأن-الاستثمار-في-مصر-1061410041.html
مجلس الوزراء السعودي يوافق على اتفاقية بشأن الاستثمار في مصر
مجلس الوزراء السعودي يوافق على اتفاقية بشأن الاستثمار في مصر
أعلن مجلس الوزراء السعودي، موافقته على اتفاقية بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T12:28+0000
2022-04-20T12:28+0000
مصر
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102859/08/1028590889_0:0:1296:729_1920x0_80_0_0_25b0bd8106cca4a15092f56a27ad302a.jpg
وحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز.وذكرت الوكالة أنه تمت الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة والحكومة المصرية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر.يذكر أنه في أواخر مارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومة المصرية، الموافقة على مشروع اتفاقية مع الحكومة السعودية، بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر.وحسب بيان الحكومة المصرية، فإنه سيتم استكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بالاتفاقية، وتفويض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتوقيع عليها.وأوضح البيان أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع ودعم الصندوق للاستثمار في مصر، بما يحقق مستهدفات مصر في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد.وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار ما تقضي به القوانين والتشريعات المصرية ذات الصلة في كافة المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر.وأعلنت السعودية، في نفس التوقيت إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.وأفادت بأن "القرار جاء تأكيدا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمرارا من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية ‏الشقيقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220330/اتفاق-مصري-سعودي-بشأن-الاستثمار-في-مصر-1060654268.html
مصر
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102859/08/1028590889_135:0:1107:729_1920x0_80_0_0_1494137ae4cbe6022474595358660e43.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, السعودية

مجلس الوزراء السعودي يوافق على اتفاقية بشأن الاستثمار في مصر

12:28 GMT 20.04.2022
© REUTERSمجلس الوزراء السعودي أثناء إقرار موازنة 2018
مجلس الوزراء السعودي أثناء إقرار موازنة 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© REUTERS
تابعنا عبرTelegram
أعلن مجلس الوزراء السعودي، موافقته على اتفاقية بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وذكرت الوكالة أنه تمت الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة والحكومة المصرية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر.
الرئيس السيسي و الملك سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
اتفاق مصري سعودي بشأن الاستثمار في مصر
30 مارس, 13:00 GMT
يذكر أنه في أواخر مارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومة المصرية، الموافقة على مشروع اتفاقية مع الحكومة السعودية، بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر.
وحسب بيان الحكومة المصرية، فإنه سيتم استكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بالاتفاقية، وتفويض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتوقيع عليها.
وأوضح البيان أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع ودعم الصندوق للاستثمار في مصر، بما يحقق مستهدفات مصر في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار ما تقضي به القوانين والتشريعات المصرية ذات الصلة في كافة المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر.
وأعلنت السعودية، في نفس التوقيت إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأفادت بأن "القرار جاء تأكيدا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمرارا من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية ‏الشقيقة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 56 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала