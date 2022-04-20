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محمد بن زايد: الإمارات تسعى للاستثمار الأمثل في الطاقات البشرية
محمد بن زايد: الإمارات تسعى للاستثمار الأمثل في الطاقات البشرية
قال ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، إن الاستثمار في الطاقات البشرية يساهم في تحقيق رؤية الإمارات المستقبلية. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T14:29+0000
2022-04-20T14:29+0000
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جاء ذلك في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، خلال حضوره ندوة عن "مواجهة أهم التحديات العالمية من خلال الابتكار".وقال ابن زايد: "عالمنا مترابط ويعيش تحديات مشتركة"، مضيفا: "الإمارات تسعى إلى الاستثمار الأمثل في الطاقات البشرية".وقال ولي عهد أبوظبي إن الإمارات لديها المقومات التي تؤهلها لقيادة التحولات التنموية المحورية على مستوى العالم وأبرزها مرونة تغيير السياسات لتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا.وتابع: "يضاف إلى ذلك قدرتها على اجتذاب العقول خاصة أنها تمتلك تجربة مهمة في مجال استقطاب المبدعين والمفكرين من مختلف دول العالم".
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

محمد بن زايد: الإمارات تسعى للاستثمار الأمثل في الطاقات البشرية

14:29 GMT 20.04.2022
© REUTERS / SIMON DAWSONولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© REUTERS / SIMON DAWSON
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قال ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، إن الاستثمار في الطاقات البشرية يساهم في تحقيق رؤية الإمارات المستقبلية.
جاء ذلك في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، خلال حضوره ندوة عن "مواجهة أهم التحديات العالمية من خلال الابتكار".
وقال ابن زايد: "عالمنا مترابط ويعيش تحديات مشتركة"، مضيفا: "الإمارات تسعى إلى الاستثمار الأمثل في الطاقات البشرية".
وتابع: "هذا النوع من الاستثمار يساهم في تمكين الابتكار وإيجاد الحلول النوعية والمستدامة التي يمكنها أن تخدم البشرية".
وقال ولي عهد أبوظبي إن الإمارات لديها المقومات التي تؤهلها لقيادة التحولات التنموية المحورية على مستوى العالم وأبرزها مرونة تغيير السياسات لتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا.
وتابع: "يضاف إلى ذلك قدرتها على اجتذاب العقول خاصة أنها تمتلك تجربة مهمة في مجال استقطاب المبدعين والمفكرين من مختلف دول العالم".
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