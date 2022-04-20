https://arabic.sputniknews.com/20220420/محمد-بن-زايد-الإمارات-تسعى-للاستثمار-الأمثل-في-الطاقات-البشرية-1061416492.html
محمد بن زايد: الإمارات تسعى للاستثمار الأمثل في الطاقات البشرية
محمد بن زايد: الإمارات تسعى للاستثمار الأمثل في الطاقات البشرية
قال ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، إن الاستثمار في الطاقات البشرية يساهم في تحقيق رؤية الإمارات المستقبلية. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T14:29+0000
2022-04-20T14:29+0000
2022-04-20T14:29+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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جاء ذلك في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، خلال حضوره ندوة عن "مواجهة أهم التحديات العالمية من خلال الابتكار".وقال ابن زايد: "عالمنا مترابط ويعيش تحديات مشتركة"، مضيفا: "الإمارات تسعى إلى الاستثمار الأمثل في الطاقات البشرية".وقال ولي عهد أبوظبي إن الإمارات لديها المقومات التي تؤهلها لقيادة التحولات التنموية المحورية على مستوى العالم وأبرزها مرونة تغيير السياسات لتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا.وتابع: "يضاف إلى ذلك قدرتها على اجتذاب العقول خاصة أنها تمتلك تجربة مهمة في مجال استقطاب المبدعين والمفكرين من مختلف دول العالم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
محمد بن زايد: الإمارات تسعى للاستثمار الأمثل في الطاقات البشرية
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قال ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، إن الاستثمار في الطاقات البشرية يساهم في تحقيق رؤية الإمارات المستقبلية.
جاء ذلك في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، خلال حضوره ندوة عن "مواجهة أهم التحديات العالمية من خلال الابتكار".
وقال ابن زايد: "عالمنا مترابط ويعيش تحديات مشتركة"، مضيفا: "الإمارات تسعى إلى الاستثمار الأمثل
في الطاقات البشرية".
وتابع: "هذا النوع من الاستثمار يساهم في تمكين الابتكار وإيجاد الحلول النوعية والمستدامة التي يمكنها أن تخدم البشرية".
وقال ولي عهد أبوظبي إن الإمارات لديها المقومات التي تؤهلها لقيادة التحولات التنموية المحورية
على مستوى العالم وأبرزها مرونة تغيير السياسات لتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا.
وتابع: "يضاف إلى ذلك قدرتها على اجتذاب العقول خاصة أنها تمتلك تجربة مهمة في مجال استقطاب المبدعين والمفكرين
من مختلف دول العالم".