https://arabic.sputniknews.com/20220420/محمد-صلاح-يرد-على-الجدل-المثار-بسبب-تصريحاته-بعد-مواجهة-مانشستر-1061418039.html
محمد صلاح يرد على الجدل المثار بسبب تصريحاته بعد مواجهة مانشستر
محمد صلاح يرد على الجدل المثار بسبب تصريحاته بعد مواجهة مانشستر
رد اللاعب المصري، محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، على الجدل المثار بشأن التصريحات التي أدلى بها، مساء أمس الثلاثاء، عقب مباراة فريقه مع مانشستر يونايتد. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T14:45+0000
2022-04-20T14:45+0000
2022-04-20T14:45+0000
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وكان صلاح صرح عقب نهاية المباراة، قائلا: "إنهم يجعلون حياتنا أسهل في خط الوسط والظهر"، وهو ما اعتبره البعض إهانة للاعبي مانشستر يونايتد.وحرص صلاح على إعادة نشر المقطع الذي أدلى فيه بالتصريحات، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، مؤكدا أنه كان يقصد لاعبي خط الوسط والدفاع في ليفربول، وليس لاعبي مانشستر يونايتد كما تردد.وغرّد صلاح: "كنت أعني أن خط وسطنا ودفاعنا يجعل الأمر سهلاً بالنسبة لنا. لم أكن أتحدث عن لاعبي مانشستر يونايتد الذين أحترمهم".وفاز، أمس، ليفربول بنتيجة 4-0 على ضيفه مانشستر يونايتد، في المباراة التي جرت في ملعب أنفيلد رود، والمؤجلة من الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.ونجح صلاح في تسجيل هدفين، وأصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 5 أهداف في شباك مانشستر يونايتد في موسم واحد، حيث سبق له وأن سجل ثلاثية في مباراة الدور الأول.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/ليلة-تألق-صلاح-ليفربول-يكتسح-مانشستر-يونايتد-برباعية-ليتصدر-الدوري-الإنجليزي-1061392228.html
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ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
محمد صلاح يرد على الجدل المثار بسبب تصريحاته بعد مواجهة مانشستر
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رد اللاعب المصري، محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، على الجدل المثار بشأن التصريحات التي أدلى بها، مساء أمس الثلاثاء، عقب مباراة فريقه مع مانشستر يونايتد.
وكان صلاح صرح عقب نهاية المباراة، قائلا: "إنهم يجعلون حياتنا أسهل في خط الوسط والظهر"، وهو ما اعتبره البعض إهانة للاعبي مانشستر يونايتد.
وحرص صلاح على إعادة نشر المقطع الذي أدلى فيه بالتصريحات، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، مؤكدا أنه كان يقصد لاعبي خط الوسط والدفاع في ليفربول، وليس لاعبي مانشستر يونايتد كما تردد.
وغرّد صلاح: "كنت أعني أن خط وسطنا ودفاعنا يجعل الأمر سهلاً بالنسبة لنا. لم أكن أتحدث عن لاعبي مانشستر يونايتد الذين أحترمهم".
وفاز، أمس، ليفربول بنتيجة 4-0 على ضيفه مانشستر يونايتد، في المباراة التي جرت في ملعب أنفيلد رود
، والمؤجلة من الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.
ونجح صلاح في تسجيل هدفين، وأصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي
يسجل 5 أهداف في شباك مانشستر يونايتد في موسم واحد، حيث سبق له وأن سجل ثلاثية في مباراة الدور الأول.