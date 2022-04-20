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https://arabic.sputniknews.com/20220420/مرشح-رئاسي-أوسيتيا-الجنوبية-مهتمة-بتعزيز-الوجود-العسكري-الروسي-1061392839.html
مرشح رئاسي: أوسيتيا الجنوبية مهتمة بتعزيز الوجود العسكري الروسي
مرشح رئاسي: أوسيتيا الجنوبية مهتمة بتعزيز الوجود العسكري الروسي
قال المرشح الرئاسي في أوسيتيا الجنوبية، زعيم حزب نيخاس، آلان غاغلوييف، إن أوسيتيا الجنوبية مهتمة بتعزيز الوجود العسكري الروسي. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T01:55+0000
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تسخينفالي - سبوتنيك. وقال غاغلوييف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قبل وقت قصير من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الجمهورية: "نعم، نحن مهتمون، إذا أن الوجود العسكري للاتحاد الروسي على أراضي أوسيتيا الجنوبية هو مفتاح بقائنا كشعب، وكدولة".وستجرى الجولة الثانية من الانتخابات في أوسيتيا الجنوبية في 28 أبريل/ نيسان.وفي الجولة الأولى، تفوق غاغلوييف على الرئيس الحالي أناتولي بيبيلوف بنسبة 3.5 في المائة.
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مرشح رئاسي: أوسيتيا الجنوبية مهتمة بتعزيز الوجود العسكري الروسي

01:55 GMT 20.04.2022
© Sputnik . Natalya Ariyanالانتخابات في أوسيتيا الجنوبية
الانتخابات في أوسيتيا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© Sputnik . Natalya Ariyan
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قال المرشح الرئاسي في أوسيتيا الجنوبية، زعيم حزب نيخاس، آلان غاغلوييف، إن أوسيتيا الجنوبية مهتمة بتعزيز الوجود العسكري الروسي.
تسخينفالي - سبوتنيك. وقال غاغلوييف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قبل وقت قصير من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الجمهورية: "نعم، نحن مهتمون، إذا أن الوجود العسكري للاتحاد الروسي على أراضي أوسيتيا الجنوبية هو مفتاح بقائنا كشعب، وكدولة".
وستجرى الجولة الثانية من الانتخابات في أوسيتيا الجنوبية في 28 أبريل/ نيسان.
وفي الجولة الأولى، تفوق غاغلوييف على الرئيس الحالي أناتولي بيبيلوف بنسبة 3.5 في المائة.
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