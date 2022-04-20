https://arabic.sputniknews.com/20220420/مطالبات-بتعديل-حق-النقض-1061415654.html
مطالبات بتعديل "حق النقض"
مطالبات بتعديل "حق النقض"
نناقش في هذه الحلقة: مطالبات بتغيير "حق النقض" (الفيتو)؛ وفد أمريكي في المنطقة العربية لتخفيف التوتر في فلسطين؛ الكويت تؤكد نجاح مبادرتها في لبنان؛ فقرة رحمة... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T14:19+0000
2022-04-20T14:19+0000
2022-04-20T14:19+0000
راديو
بلا قيود
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مطالبات بتعديل "حق الفيتو"
مطالبات بتعديل "حق الفيتو"
طالبت الولايات المتحدة بتقويض "حق النقض" أي "الفيتو" التي تستخدمه الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن، وهو ما رفضته كل من روسيا والصين، فيما أعلن المنسق السياسي لدى الأمم المتحدة، أن 57 دولة عضو في الجمعية العامة، تدعم مشروع قرار البعثة الخاص بدعم منظومة الأمم المتحدة، في مبادرة "حق النقض".حول هذا الموضوع، قال مدير المركز "العربي" للدراسات الإستراتيجية، محمد صادق اسماعيل، لـ "بلا قيود":وفد أمريكي لتهدئة التوتر في فلسطينيزور وفد أمريكي برئاسة القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، يائيل لمبرت، منطقة الشرق الأوسط، لبحث التوتر في فلسطين.وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، علق الخبير بالشأن الإسرائيلي، أحمد رفيق عوض، على هذه الزيارة بقوله التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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2022
نغم كباس
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1061414850_162:0:1095:700_1920x0_80_0_0_8461fb9dd4bf533992af0fdc49dff16f.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
مطالبات بتعديل "حق النقض"
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: مطالبات بتغيير "حق النقض" (الفيتو)؛ وفد أمريكي في المنطقة العربية لتخفيف التوتر في فلسطين؛ الكويت تؤكد نجاح مبادرتها في لبنان؛ فقرة رحمة الرمضانية من قطاع غزة.
طالبت الولايات المتحدة بتقويض "حق النقض" أي "الفيتو" التي تستخدمه الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن، وهو ما رفضته كل من روسيا والصين، فيما أعلن المنسق السياسي لدى الأمم المتحدة، أن 57 دولة عضو في الجمعية العامة، تدعم مشروع قرار البعثة الخاص بدعم منظومة الأمم المتحدة، في مبادرة "حق النقض".
حول هذا الموضوع، قال مدير المركز "العربي" للدراسات الإستراتيجية، محمد صادق اسماعيل، لـ "بلا قيود
":
إن " مسألة رفض حق الفيتو، أو تعديله، لا يمكن بدون موافقة عليها من قبل الدول الكبرى، والولايات المتحدة هي أكثر دولة استخدمته لحماية ودعم إسرائيل، وإن كان لا بد من إجراء تعديل عليه أو إلغائه، فيجب أن يتم بشكل سليم، من خلال التصويت على ذلك من قبل كل الدول، أو ربما إجراء تعديلات، أو زيادة عدد الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي".
وفد أمريكي لتهدئة التوتر في فلسطين
يزور وفد أمريكي برئاسة القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، يائيل لمبرت، منطقة الشرق الأوسط، لبحث التوتر في فلسطين.
وخلال مداخلة مع "بلا قيود
"، علق الخبير بالشأن الإسرائيلي، أحمد رفيق عوض، على هذه الزيارة بقوله
إن "هذه الزيارة لن تحمل أكثر من التطمينات، لأن الولايات المتحدة تعمل على ضمان التفوق الإسرائيلي، ليس فقط عسكريا، وإنما أيضا دبلوماسيا، وربما تحاول تل أبيب اتخاذ بعض الإجراءات للتهدئة قبل الزيارة، وأيضا خوفا من تصعيد المقاومة والشعب الفلسطيني لرده على الانتهاكات الإسرائيلية".
التفاصيل في الملف الصوتي...