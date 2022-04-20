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معهد الفلك المصري يعلن موعد أول أيام عيد الفطر
معهد الفلك المصري يعلن موعد أول أيام عيد الفطر
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في مصر، أنه طبقا للحسابات الفلكية يكون الاثنين 2 مايو/ أيار المقبل هو أول أيام عيد الفطر. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T10:54+0000
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وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، إن الحسابات الفلكية التي قام بها المعهد فإن هلال شهر شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبـت 29 رمضان الموافق 30 أبريل/نيسان (يوم الرؤية).وتابع: "يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة والقاهرة بـ 15دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (14 - 15 دقيقة)"، وفقا لـ"بوابة الأهرام".ولفت القاضي إلى أنه بالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (6 – 20 دقيقة).وأكد أنه بناء على ذلك يكون الأحد 1 مايو هو المتمم لشهـر رمضان وغرة شهر شوال فلكياً وأول أيام عيد الفطر الاثنيـن 2 مايو.
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معهد الفلك المصري يعلن موعد أول أيام عيد الفطر

10:54 GMT 20.04.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHصلاة عيد الفطر في مصر
صلاة عيد الفطر في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في مصر، أنه طبقا للحسابات الفلكية يكون الاثنين 2 مايو/ أيار المقبل هو أول أيام عيد الفطر.
وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، إن الحسابات الفلكية التي قام بها المعهد فإن هلال شهر شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبـت 29 رمضان الموافق 30 أبريل/نيسان (يوم الرؤية).

وأضاف القاضي، بحسب بيان المعهد، أنه "يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية".

وتابع: "يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة والقاهرة بـ 15دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (14 - 15 دقيقة)"، وفقا لـ"بوابة الأهرام".
ولفت القاضي إلى أنه بالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (6 – 20 دقيقة).
وأكد أنه بناء على ذلك يكون الأحد 1 مايو هو المتمم لشهـر رمضان وغرة شهر شوال فلكياً وأول أيام عيد الفطر الاثنيـن 2 مايو.
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